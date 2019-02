Økonomer om klimaplan: »Der er nogle usikkerheder og uklarheder i udspillet«

To økonomer er kritiske over for dele af Enhedslistens nye klimaplan.

Enhedslisten gør med sit nye klimaudspil en dyd ud af at fortælle, at planen er både gennemregnet og fuldt finansieret. De store regnestykker bygger på svar fra flere ministerier, og partiet har tilmed indhentet ekstern konsulentbistand. Det hindrer imidlertid ikke to uafhængige økonomer i at finde svaghedspunkter og uklarheder i Enhedslistens finansiering.

»Der er nogle usikkerheder og uklarheder i udspillet«, siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

I de første år vil Enhedslisten finde en del af pengene ved en fremskudt skat på pensionsformuen. Det er »næsten lidt at snyde på vægten«, siger Bo Sandemann Rasmussen, fordi det er indtægter, som man senere går glip af.

I takt med omstillingen fra benzin- og dieseldrevne biler til de grønne af slagsen står statskassen til at miste milliarder af kroner, fordi de forurenende biler er pålagt langt højere afgifter. Hvor regeringen har sagt, at den vil nedsætte en kommission til at se på indretningen af fremtidens bilafgifter, peger Enhedslisten allerede nu på vejafgifter – ofte kaldet roadpricing.

Netop den mulighed var Bo Sandemann Rasmussen med til at undersøge som medlem af skattekommissionen 2008-09. Dengang var det svært at udpege en oplagt teknisk løsning, fordi det kan kræve overvågning af de enkelte bilers kørsel, hvis man vil have et system med forskellige takster, alt efter f.eks. geografi og tidspunkt på døgnet. Men i dag er den teknologiske udvikling så langt fremme, at det er et åbenlyst sted at kigge hen, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Forsker: Enhedslisten er »overoptimistisk«

Samme holdning er blevet luftet af Klimarådet. Står det til Enhedslisten, skal det koste 1,25 kroner per kilometer i byer, 0,50 kroner per kilometer på motorvej og 0,10 kroner per kilometer på øvrige veje. Det skal give omkring 18 milliarder kroner om året, når afgifterne indføres fra 2030.

»Om det så lige ender med at give det beløb, er svært at vide, men det vil formentlig være muligt at opnå et milliardbeløb«, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet, der indtil sidste år var formand for regeringens klimaråd, roser Enhedslisten for at tage fat, hvor der er et presserende behov. Ikke mindst inden for transport og landbrug.

Hvad angår finansieringen af planen, ser også Peter Birch Sørensen dog nogle svaghedspunkter. Enhedslisten er f.eks. »overoptimistisk«, når det handler om at vurdere effekten af partiets forslag om højere afgifter kombineret med en højere grøn check til borgerne. Det kan få folk til at arbejde mindre.

»Hvis man regner, som man normalt gør i Finansministeriet og Det Økonomiske Råd, vil der være en negativ virkning på arbejdsudbuddet. Ikke dramatisk, men det vil være stort nok til at påvirke regnestykket. Der vil mangle nogle penge. Den regning ville de kunne gøre mindre, hvis de i stedet for at sende folk en højere grøn check sænker indkomstskatterne og i den forbindelse giver større lettelser i bunden end i toppen«, siger Peter Birch.

Politisk ordfører Pernille Skipper (EL) afviser kritikken. Hun ser intet problem i at fremrykke beskatning af pensionsformuen i en begrænset periode, fordi finanspolitikken på sigt er »mere end holdbar«. Indtægterne fra vejafgifter betragter hun også som relativt sikre: »Det præcise niveau kan også justeres, men vi har fået lavet en modelkørsel, så vi har en idé om, hvor høje de bliver nødt til at være«, siger hun.

Det er velkendt, at Finansministeriet og Enhedslisten ikke ser ens på arbejdsudbud. Den kritik afviser Pernille Skipper således som meget teoretisk, fordi hun ikke forventer, at en check på godt 1.000 kroner rokker ved lysten til at arbejde. Det alternative forslag om at forhøje bundfradraget vil også komme de rigeste til gode og dermed ikke på samme måde løse den sociale slagside som en forhøjelse af den grønne check, der er målrettet lav- og mellemindkomster.