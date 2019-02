Få veteraner får anerkendt stresslidelse som arbejdsskade

Kun få veteraner har fået gavn af en ny forsøgsordning, der fra januar 2018 skulle forbedre vilkårene for veteraner med posttraumatisk stress.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ordningen betyder, at veteraner, der tidligere har fået deres ptsd-lidelse afvist som værende en arbejdsskade, nu kan få et ekstra sæt lægeøjne til at vurdere deres sag.

Men ud af 64 veteraner med ptsd er det på et år kun lykkedes for to at få anerkendt sygdommen som arbejdsskade.

Hos Veteranalliancen, der arbejder for at forbedre veteraners retsstilling, ser man det som udtryk for, at ordningen er slået fejl.

»Det har jo tydeligvis slet ingen virkning, siger talsmand Claus Stenberg til avisen.

»Man ville kunne diskutere, om ordningen var en forbedring af vores retsstilling, hvis bare halvdelen af sagerne blev anerkendt efter second opinion-ordningen, men sådan ser det jo slet ikke ud«, siger Claus Stenberg.

Belastning skal kunne dokumenteres

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler ptsd-ramte veteraners arbejdsskadesager.

Her skal det vurderes, om veteranens ptsd skyldes udsendelsen eller andre faktorer.

»Hvis vi ikke kan anerkende sagen, er det fordi, det ikke er dokumenteret, at belastningen, man har været ude for, er den, som har givet sygdommen«, siger afdelingschef Lene Frosch til JydskeVestkysten.

Ordningen med en second opinion på veteraners arbejdsskadesager blev indført i forbindelse med en veteranpakke fra regeringen i 2017.

I 2018 blev der indhentet nye vurderinger fra speciallæger i 105 erstatningssager.

Ud af disse er der indtil videre faldet afgørelse i 64 sager, heraf to sager, der som nævnt er faldet ud til veteranernes fordel.

