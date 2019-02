Nyt gasdirektiv skal afværge bøllemetoder: Men Danmark tøver fortsat med nej til russisk gasledning

Et nyt gasdirektiv i EU skal begrænse risikoen for, at Rusland udnytter gasledningen Nord Stream 2 til bøllemetoder. Men såvel regeringen som Socialdemokratiet tøver fortsat med et ja til den omdiskuterede gasledning, der via rør på bunden af Østersøen skal transportere gas fra Rusland til Tyskland.

Som et mindre land fanget i en storpolitisk strid har Danmark længe efterlyst, at EU-landene blev enige om en fælles holdning til projektet, der har tråde til den russiske præsident, Vladimir Putin. Og natten til onsdag kom EU et skridt nærmere en form for fælles linje. I hvert fald er Europa-Parlamentet sammen med EU-Kommissionen og de 27 medlemslande enige om en opdatering af direktivet.

I dag gælder EU’s regler om bl.a. konkurrence kun salg af gas internt i EU. Men fremover skal de også omfatte gas udefra. Det skal give EU bedre muligheder for at forhindre en situation, hvor gasforsyningen bruges i politisk øjemed ved at skrue priserne unaturligt op eller helt lukke for hanen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen kalder det da også »positivt«, at der er opnået enighed om direktivet.

»Det har været en vigtig prioritet for regeringen. Ikke mindst fordi det vil sikre, at gasrørledninger fra tredjelande til EU nu underlægges EU’s regler for det indre marked«, skriver han i en e-mail.

Den nyvundne enighed om gasdirektivet er den seneste udvikling i den langstrakte sag, der formentlig udgør den største udenrigspolitiske kattepine for Danmark. Og den er vel at mærke ikke slut endnu.

Fortsat bekymring

Den planlagte linjeføring syd om Bornholm går gennem dansk territorialfarvand. Her har Danmark mulighed for at sige nej uden videre begrundelse. Står det til USA, skal Danmark gøre netop det.

I amerikanernes øjne er gasledningen et snedigt geopolitisk træk fra Vladimir Putin, der skal øge EU-landenes afhængighed af russisk gas til skade for den politiske stabilitet på hele kontinentet. Selskabet Nord Stream 2 AG med hovedkvarter i Schweiz er nemlig ejet af Gazprom, hvor den russiske stat er hovedaktionær. Her vil kritikerne af den analyse tilføje, at USA også har en interesse i at beskytte sit eget salg af flydende naturgas.

Omvendt presser Tyskland på for et dansk ja til gasledningen, med den begrundelse at der er tale om et rendyrket kommercielt projekt, hvor flere selskaber i EU i øvrigt er investorer. Det gælder blandt andet de tyske selskaber Uniper og Wintershall.

Foreløbig har Danmark ganske enkelt ikke taget stilling. Og det nye gasdirektiv fremprovokerer heller ingen konklusion. Det udgør nemlig kun ét element i regeringens vurdering, understreger Anders Samuelsen, der har sat gang i en udenrigs- og sikkerhedspolitisk analyse.

»Der vil være tale om en bred vurdering af projektets forenelighed med Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Men jeg vil godt understrege, at intet, russerne foretager sig i øjeblikket, trækker i retning af en godkendelse«, siger han.