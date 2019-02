Politiken vinder tre medaljer til 'Best Digital Design 2018'

Politiken har vundet tre digitale bronzemedaljer i den internationale konkurrence Best of Digital Design 2018.

Læs om de tre prisvindende projekter - og få et udpluk af verdens bedste digitale journalistik længere nede i artiklen.

Konkurrencen afholdes hvert år af Society for News Design, en international organisation for mediedesignere. 13 internationale dommere har gennemgået 1.300 bidrag over tre dage i Washington og belønnet personer eller medier, som har udvist stor »teknisk og æstetisk håndværk til at fortælle medrivende historier«.

Politiken har vundet bronze i tre kategorier. I ’Story Page Design - Health’ har designerne Benny Kjølhede og Kristian Jensen modtaget hæder for at visualisere følelsen af migræne i ’Mit hoved er et vulkanudbrud. Doktor, kan De hjælpe?’

I kategorien ’Product Design - Best Home Page’ har fotoredaktør Henriette Lind modtaget hæder for sammen med Politikens visuelle medarbejdere Karina Kofoed og Rasmus Vendrup at have udviklet hjemmesidens billedserier og samlede præsentation.

Og endelig har visuel projektleder Frauke Giebner modtaget hæder i kategorien ’Portfolio Story Page Design - Individual’ for sit arbejde med en række digitale fortællinger i 2018. Blandt andet ’Hvorfor voldtog Tom sin kæreste?’ og Politikens store guide til, hvad Brexit betyder for dig.

Politikens designchef Søren Nyeland er glad for de tre internationale priser:

»Vi bliver anerkendt for den svære kunst at visualisere migræne, og vi bliver anerkendt for en bred vifte af digitale fortællinger, der gør brug af alle visuelle virkemidler – foto, video, grafik og håndtegning«, siger han.

Gå på opdagelse i topjournalistik

Listen over vindere i designkonkurrencen er et slaraffenland for folk, der går op i kvalitetsjournalistik og design.

Det gælder ikke mindst de fem guldmedaljevindere, som i år blev tildelt National Geographic, The Pudding og to gange The New York Times.

National Geographic modtog guld for sin fortælling om den 18-årige kvinde Katie, som mistede sit ansigt som 18-årig og gennemgår en ansigtstransplantation gennem artiklen.

Det nystartede medie The Pudding modtog guld for sin banebrydende tilgang til at fortælle historier digitalt. I stedet for klassiske artikler arbejder de med ’visuelle essays’. Et par nævneværdige historier er deres Internet Boy Band Database og 3D-visualisering af hele verdens befolkning, fordelt ud som statistiske bjerge på et landkort.

The New York Times vandt guld i to kategorier, hvoraf den ene var lokaljournalistik om New Yorks metro. For ikke-amerikanere er historien om den racisme, sorte drenge oplever, nok den mest interessante.

God læselyst!