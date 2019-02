Klimaminister om Enhedslistens nye plan: »Urealistisk overbudspolitik«

Det er godt, at Enhedslisten vil gøre noget for klimaet. Så meget ros vil klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) gerne kaste efter oppositionspartiets nye klimaudspil. Men her hører lovprisningen op.

»For mig er det helt afgørende, at de klimamål, vi sætter, også kan indfries. Både at de er gennemførlige, men også at de er økonomisk realistiske. Det har jeg svært ved at se hos Enhedslisten«, siger Lars Christian Lilleholt.

Det overordnede mål med klimaplanen er at nedbringe udslippet af drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990. Den nuværende danske målsætning er en reduktion på 40 procent. Klimaministeren kalder hele planen »urealistisk overbudspolitik«. Et af Enhedslistens forslag til virkemidler er at hæve benzin- og dieselafgiften med 69 øre per liter. Det ser Lars Christian Lilleholt langt fra positivt på.

»Jeg synes ikke, at øgede skatter og afgifter på mobilitet er vejen at gå. Det vil virkelig være til skade for Danmarks landdistrikter og lokalområder. For det vil være fuldstændig umuligt at bosætte sig der og samtidig have et job«, siger han.

Enhedslisten foreslår også, at der indføres vejafgifter i hele landet. Dyrest skal det være at køre i de større byer. Heller ikke det forslag tager klimaministeren imod med åbne arme.

»Men umiddelbart har jeg fokus på, hvordan vi gør det rigtigt. Vi skal have reduceret udledningen af CO2. Ikke mindst i de store byområder. Men vi har nedsat en transportkommission, der skal komme med et udspil på det«.

Udover forslag, der skal påvirke borgernes måde at transportere sig på, er også landbruget et stort fokus i klimaudspillet. Enhedslisten skriver, at »landbruget belaster klimaet for meget«.

Lars Christian Lilleholt, er du enig i den påstand?

»Jeg er enig i, at der er behov for at gøre en indsats i forhold til landbruget. Men jeg er uenig i deres metode, hvor de foreslår en afgift på 700 kroner per udledt ton CO2 i landbruget. Det vil sende dansk landbrugsproduktion ud af landet«.

Men er du enig i, at landbruget belaster klimaet for meget?

»Jeg er enig i, at der er behov for en indsats i forhold til landbruget, og at landbruget også skal reducere sine CO2-udledninger. Derfor afsætter vi en pulje på 90 millioner kroner til at forske i det«.

Du vil ikke svare på, om landbruget belaster klimaet for meget?

»Jeg synes, landbruget har en for stor CO2-udledning. Men jeg ønsker at finde nogle metoder, så vi kan opretholde en stor dansk landbrugsproduktion, samtidig med at vi får lavere CO2-udledning. I mine øjne er der alt for meget fokus – også i Enhedslistens udspil – på, at nu skal vi bare reducere landbrugsproduktionen. Jeg ønsker at gå en anden vej, hvor vi reducerer landbrugets CO2-udledning, mens vi stadig har en stor fødevareproduktion i Danmark«.

Kan regeringen på nogen måde lave klimapolitik med Enhedslisten?

»Vi har jo lavet en bred energiaftale med alle Folketingets partier. Det var jeg meget glad for. Jeg er også glad for, at der er en interesse. Men det her udspil er også udtryk for, at vi står foran et valg, hvor især venstrefløjspartierne har en kamp om, hvem der er det rødeste klimaparti. Med det her udspil, så fører Enhedslisten nok i øjeblikket«.