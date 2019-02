Grupper i slagsmål med knive og slagvåben i Aarhus

To grupper brugte både slagvåben og knive, da de tidligt onsdag aften stødte sammen i det centrale Aarhus.

I en meget kortfattet pressemeddelelse oplyser Østjyllands Politi, at det omkring klokken 18 modtog flere anmeldelser om et stort slagsmål mellem to grupper.

Flere vidner kunne fortælle, at der blandt andet blev brugt slagvåben, og at de to grupper kørte fra stedet i to biler.

Knap en halv time senere blev politiet kontaktet af akutmodtagelsen på Skejby Sygehus.

Her havde to unge mænd henvendt sig med knivlæsioner på henholdsvis baller og ben. De er begge uden for livsfare.

Politiet mener, at de to tilskadekomne har været involveret i slagsmålet, lyder det i pressemeddelelsen.

ritzau