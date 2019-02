Københavnere er frustrerede: El-løbehjul står parkeret uden tilladelse

Siden nytår har Yael Bassan, ejer og direktør af Copenhagen Bicycles, haft udsigt til to el-løbehjul fra udlejningsfirmaet Tier.

De står hver morgen på pladsen overfor cykelforretningen, selvom hun hver dag flytter dem. Ikke fordi hun er bange for konkurrence, men fordi udlejningsfirmaerne af de elektriske løbehjul ikke har tilladelse til at stille deres løbehjul på kommunens gader, fortove eller veje.

Og så fordi hun er frustreret.

»Jeg har i tre år søgt om lov til at stille cykler på pladsen for at udleje dem. Nu står der løbehjul og tjener penge på mine potentielle kunder. Der er ingen konsekvens. Det er der til gengæld for mig, hvis jeg gør det«, siger Yael Bassan til DR P4 København.

Københavns Kommune bekræfter, at hverken Voi eller Tier, som to af de store udlejningsfirmaer hedder, har tilladelse til at sælge deres produkt fra andet end private veje efter aftale.

Alligevel kan man ved at gå en tur i København eller tjekke de to tjenesters apps finde el-løbehjul parkeret på offentlige områder overalt i hovedstaden.

Det er ikke kun Copenhagen Bicycles, der oplever problemer med Voi eller Tier.

Flere lokaludvalgsformænd oplever, at el-løbehjulene flyder på gaderne i flere dage og skaber ekstra rift om de i forvejen sparsomme cykelparkeringsmuligheder.

»Når de bliver stillet ved trappeopgange, falder man over dem, når det er mørkt. Du ser dem ikke, når de står og flyder«, siger Bent Lohmann, der er formand for Indre Bys lokaludvalg til DR P4 København.

Det er ikke alle de fotograferede løbehjul, der nødvendigvis står parkeret uden tilladelse, red.

Juridisk gråzone

Lokaludvalgsformændene får opbakning fra Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

»Der er en markant mangel på ordentlig cykelparkering. Og hvis man også skal finde plads til udlejede løbehjul, så bliver der endnu mere pres på«, siger han til DR P4 København.

Både Copenhagen Bicycles, lokaludvalgsformændene og Cyklistforbundet mener, at Københavns Kommune skal på banen.

»Man må give dem nogle bøder. Det får jeg også, når jeg parkerer ulovligt«, siger Mogens Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg til DR P4 København.

Hos Københavns Kommune teknik- og miljøforvaltning forklarer vicedirektør, Hans Christian Carsten, at udlejningsvirksomhederne lige nu opererer i en form for juridisk gråzone. Hvis virksomhederne selv lejer løbehjul ud fra et offentligt sted, kræver det en tilladelse. Men hvis en bruger selv finder et løbehjul på offentlig vej og betaler for at bruge det, bliver det mere mudret.

Derfor har forvaltningen taget kontakt til udlejningsfirmaerne og går nu i gang med at undersøge, om man kan ændre reglerne, siger Hans Christian Carsten.

»De skal jo grundlæggende have en tilladelse. Derfor kan det ikke være en del af forretningsmodellen, at man går ned og tager et løbehjul, som er blevet stillet på gadehjørnet«, siger han til DR P4 København.

Løbehjul indsamles hver aften

Hos Voi i Danmark mener landechef, Eric André, ikke, at Voi overtræder reglerne. Han forklarer dog, at de godt 200 løbehjul, som Voi har i København, hver aften bliver indsamlet og placeret hos en række partnervirksomheders private grunde for igen at blive sat ud om morgenen. Og så bliver kunderne instrueret i, hvor de må parkere.

»Vi arbejder med 'no parkering zones'. Det er steder i byen, hvor man ikke må parkere. Men i det store hele kan vi ikke forhindre brugerne i at parkere forkert eller ulovligt. Hvis det sker, griber vi hurtigst muligt ind«, siger han til DR P4 København.

Hos konkurrenten Tier, der blandt andet udlejer de to løbehjul foran Yael Bassans forretning, afviser City Manager, Philip Rosendal, at udtale sig om den konkrete sag.