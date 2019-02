Konkurrenter tør ikke rykke ind i danske ambulancer

»Det er en klog overvejelse«

Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, forklarer, at anbefalingerne fra arbejdsgruppen nu er lagt ud til de enkelte regionsråd, der er blevet opfordret til at lade dem indgå i overvejelserne, når kontrakterne om ambulancekørsel udløber, og nye udbudsrunder skal strikkes sammen.

»Jeg synes godt, at regionerne kan kigge noget mere på muligheden for at hjemtage opgaven. Dermed ikke sagt, at det nødvendigvis er det, man skal ende med at gøre, men jeg vil da klart opfordre de enkelte regionsråd til at gøre sig overvejelsen«, siger Ulla Astman, der henviser til, at eksempelvis Region Syddanmark har opnået en besparelse på 100 millioner kroner, efter regionen hjemtog opgaven, da Bios gik konkurs i 2016.

»Som jeg ser det, kan der ikke ske noget ved, at regionerne i hvert fald får udarbejdet en kontrolberegning i forbindelse med kommende udbud, så de dermed sikrer, at der er en mulighed for hjemtagelse. Hvad man så herefter beslutter, det er jo så op til det enkelte regionsråd. Men jeg synes, det er en klog overvejelse at gøre sig i et marked, der er så begrænset. Vi ser jo gerne, at der kommer flere spillere ind, så vi får prøvet service, kvalitet og pris af. Det har vi ikke rigtig fået gjort i efterhånden mange år«, siger hun.

Siden 2008 har regionerne haft ambulancetjenesten i udbud to gange. Kun i Region Syddanmark lykkedes det i 2014 at få nye private aktører på banen, da det hollandske selskab Bios og virksomheden Response overtog driften i regionen. Men det gik hurtigt skævt, da Bios gik konkurs, og siden 2016 har regionen selv stået for hovedparten af ambulancetjenesten i området.

Falck sidder i dag på omkring 80 procent af ambulancedriften i landet. Markedet er delt op i 20 delområder, hvor Falck har kontrakt på 12 områder, mens Response, der i foråret 2015 blev opkøbt af Falck, har konktrakt på to områder.