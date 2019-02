Uden vanter og kælketure: Vinterferien blev usædvanligt varm i år

»Det er usædvanligt med så mange dage i træk med lune temperaturer, som vi har haft her. Altså hele vinterferien«. Det fastslog DMI’s vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard søndag eftermiddag, hvor temperaturen i Sønderjylland var på vej godt over de 12 grader. Faktisk ramte den 12,9 grader – årets hidtil højeste – i Store Jyndevad.

Også i København var temperaturen høj – 10 grader – og passede ikke helt til betegnelsen vinterferie, som uge 7 er over store dele af landet. Folk sad udendørs med solbriller på og spiste brunch ved cafeborde. Erantis og vintergækker havde vokset sig så langstilkede, at de duvede mod jorden ved det mindste vindpust, og ved lyskrydsene stoppede cyklisterne for at hive vanterne af deres svedige hænder.

Lunt både i øst og vest

DMI’s vagthavende kunne ikke levere statistik på stående fod, for det er institutionens klimafolk, der står den for den slags, og de var... på vinterferie. Men hun kunne sige så meget, at det er specielt, at det lune vejr holder ved i så lang en periode i en vintermåned som februar, og at de lune temperaturer var fordelt godt ud over landet.

Lørdag og søndag var det især Sønderjylland, der havde forårsfornemmelser og nåede over 12 grader. Og det er typisk, at grænseegnen får de højeste temperaturer, fordi man her nyder godt af de lune vinde, der kommer sydfra. Lørdag var det dog Nordsjælland, der fik de højeste varmegrader med over 12 grader, mens det fredag var Østjylland, der ramte samme forårsmilde vejrlig – også over de 12 grader.

Hop på enkelte dage

At der er tale om en usædvanlig situation bliver også tydeligt, når man gennemgår uge 7-temperaturer i DMI’s online vejrarkiv, der går tilbage til 2011.

Dengang var vinterferien præget af kulde og sine steder frost, og man skal hen til 2014, før man finder vinterferietemperaturer, der nærmer sig dette års. Her nåede man den sidste lørdag i ferien op på 11,1 grad, men ellers lå temperaturerne i ugen typisk omkring de fem grader. I 2015 toppede temperaturen på 9,7 grader, mens man i 2017 nåede hele 10,2 grader. I store træk har det været sådan, at temperaturerne i uge 7 de seneste ni år har ligget omkring 0-5 grader som middeltemperaturer midt på dagen – med enkelte udsving, hvor temperaturen pludselig hoppede en enkelt dag.

Meteorologen kunne ikke sige noget om, hvorvidt forårsfornemmelserne i årets vinterferie er startskuddet på et tidligt sæsonskifte.

Men Bolette Brødsgaard kunne dog sige så meget, at det lune vejr fortsætter ind i den kommende uge. Godt nok trækker der en koldfront ind over landet natten til tirsdag, men temperaturen vil alligevel være lun for årstiden med 5-8 grader.

Hun understregede, at det var for tidligt sige noget om resten af februar, men der er i hvert fald ikke sne i sigte de første 8-10 dage. Så også de, der har vinterferie i uge 8, kan godt smide vanterne ind bagerst i skabet.