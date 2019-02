Politiet efterlyser vidner til skyderi mod kvinde ved Slagelse Sygehus

Mandag aften kører en 23-årig kvinde i sin bil ind på parkeringsarealet ved Slagelse Sygehus. To maskerede mænd træder frem, åbner ild mod kvinden, der får bakket væk.

Hun undgår at blive ramt, men ikke bilen.

22.38 modtager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anmeldelsen. Og nu efterlyser politiet vidner.

»Vi er interesseret i at høre fra folk, der var deroppe. Og jeg ved godt, at det er sparsomme signalementer med to maskerede mænd. Men man kunne forestille sig, at der er nogen, der har opholdt sig deroppe i tiden før og efter, som har fundet det mistænkeligt, at nogle står og venter. Og som måske ikke i situationen har påkaldt sig opmærksomhed, men som man nu - hvor man hører det her - tænker lidt nærmere over«, siger efterforskningsleder Steen von Würden Petersen.

Politiet vil hverken oplyse, hvor mange gange bilen er ramt, eller hvor kvinden opholder sig nu. Hun blev afhørt i nat og flere informationer derfra efterforskes nu.

Politiet ved heller ikke, hvor de to mistænkte mænd befinder sig, eller hvordan de forlod gerningsstedet.

»Man kan godt forestille sig, at når man skal væk fra et gerningssted, så foregår det i et hurtigere tempo, end da man kom, så måske har ingen lagt mærke til dem, da de kom til, men måske tager de derfra på en måde, som påkalder sig lidt opmærksomhed«, siger han.

ikke noget æresrelateret motiv

Politiet er sparsomme med oplysninger om kvinden.

»Det er en 23-årig kvinde, og der er ikke noget æresrelateret i det, som flere medier har spurgt til. Hun er dansk. Etnisk dansk«, siger Steen von Würden Petersen, der heller ikke mener, at skyderiet umiddelbart er banderelateret.

Politiet kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der kan være tale om en misforståelse, eller om det er hende eller bilen som sådan, gerningsmændene er gået efter.

»Men nogen relation må der være, vores antagelse er ikke, at man bare begynder at åbne ild«, siger han.

Havde hun ærinde på Slagelse Sygehus?

»Man kan sige, at det (parkeringspladsen, red.) ligger i nærheden af sygehuset deroppe, men der er ikke nogen indikationer på, at hun har nogen forbindelser til sygehuset som sådan. Så hun befinder sig der af anden årsag«.

Hvad er den anden årsag?

»Det kan jeg ikke svare på«.