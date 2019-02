»Det er pinligt«: Sprogbrøler i EU-udvalg udskyder DF'ers mellemværende med dansk politi

Dagen i dag kunne have været en slags skæbnedag for DF-europaparlamentarikeren Jørn Dohrmann. Men på en måde kan man sige, at europaparlamentarikeren Jens Rohdes (R) gode sprogkundskaber nu indirekte er skyld i, at han må vente nogle uger endnu.

Her til formiddag skulle en særlig komité i Europaparlamentet nemlig tage stilling til, om Dohrmanns parlamentariske immunitet skal ophæves, så den danske anklagemyndighed kan sigte ham for en batalje med en filmfotograf tilbage i 2017 .

Som Politiken tidligere har beskrevet, vil anklagemyndigheden sigte ham for hele tre straffelovsovertrædelser i forbindelse med sagen, og Dohrmann har omvendt forklaret, at han ikke vil acceptere dette og derfor gå i retten med sagen.

For at kunne sigte ham skal parlamentets retsudvalg dog først ophæve hans immunitet, og derfor var Dohrmann selv inviteret til at møde op i udvalget tirsdag formiddag for at tale sin sag over for udvalget.

Panik i tolkeboksene

Det eneste danske medlem af udvalget er Jens Rohde, og ifølge ham fik mødet en mildt sagt pinlig udvikling.

I udvalget er man vant til, at Rohde ikke behøver tolkebistand, men da Dohrmann ved mødets begyndelse fik ordet og begyndte at tale, skete der noget. Han talte nemlig på sit modersmål, hvilket ifølge Rohde er meget almindeligt for indkaldte, der måske skal have ophævet deres immunitet. Som indkaldt har man meget på spil, og derfor foretrækker mange at tale på et sprog, man føler sig mest sikker i.

»Men der har man så ikke lige tænkt over, at der ikke sidder nogen danske tolke til møderne normalt«, forklarer Rohde og tilføjer grinende:

»Jeg kan godt se oppe i tolkeboksene, at der breder sig sådan en panik blandt de tolke der, sidder der. De sidder og vifter med armene og vinker over til hinanden. Nogle gange bliver der jo tolket over to gange fra ét sprog til et andet til et tredje sprog. Sådan er det ofte med de små sprog som det danske. De sidder og peger over på hinanden - oversætter du?! Og til sidst, mens Jørn taler, så bliver hans mikrofon slukket, og formanden siger, der er ingen danske tolke«, forklarer Rohde.

Ifølge ham må et hasteforsøg på at finde en dansk tolk i systemet opgives, og derfor må mødet udskydes et par uger til den 4. marts.

Imens sidder Dohrmann ifølge Rohde helt forståeligt sidder med »åben mund og polypper«, og han fortjener ifølge Rohde en undskyldning fra parlamentet.

»Det er jo stærkt utilfredsstillende for Dohrmann og for hele processen, at det nu skal udskydes, fordi administrationen har begået en kæmpe brøler. Det blev også påpeget af udvalgsmedlemmerne på mødet, da Dohrmann var gået, at det her må ikke ske. Det kan man ikke byde folk, der kommer ind og skal fremlægge noget om deres personlige forhold, at man ikke har spurgt på forhånd, hvilket sprog man ønsker at fremlægge sin sag på«.

Skylder undskyldning

Rohde medgiver dog sin egen indirekte medvirkende årsag på grund af, at han ikke bruger tolk i udvalget.

»Det er jo en administrationsfejl, men i virkeligheden er det min skyld. På udvalgets vegne vil jeg da sige, at vi skylder Jørn Dohrmann en undskyldning. Jeg synes, det er pinligt«.

Jørn Dohrmann ønsker ikke har ikke selv at udtale sig om mødet.

Om han selv ønsker at genopstille ved EP-valget i maj, har han ikke ønsket at oplyse endnu. Men da DF i forrige uge annoncerede de tre øverste kandidater, var han ikke iblandt. Om han er blandt de øvrige syv, der angiveligt vil blive udpeget, er uvist.