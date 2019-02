En god dag for FCM-spiller og en dårlig dag for B-mennesker

En god dag for ...

Marc Dal Hende, fodboldspiller i FC Midtjylland, blev efter en kamp mandag lagt for had på sociale medier. En tilfældig bruger påstod på Twitter, at venstrebacken under kampen mod AAB havde råbt »fucking bøsse, mand« til en modspiller. Twitter-brugeren, som rejste anklagen, er tilhænger af FC København, der for tiden kæmper en indædt guldkamp mod netop FC Midtjylland, men som det ofte er tilfældet på sociale medier, følte en del brugere ikke den store trang til at undersøge påstanden. Marc Dal Hende blev derfor skydeskive for anklager om homofobi. Tirsdag forklarede Marc Dal Hende så til Tipsbladet, at han ikke havde råbt noget som helst om bøsser, men i kampens hede havde råbt »det er fucking bolden, mand« til dommeren, hvilket en videosekvens fra kampen ser ud til at bekræfte.

En dårlig dag for ...

B-mennesker. Alle os, der elsker de sene timer og til gengæld hader at stå tidligt op, er ikke bare nogle dovne døgenigter. En nyt forskningsstudie viser, at A- og B-mennesker grundlæggende har forskellig hjernefunktion, og at B-menneskers hjerner simpelthen er langsommere til at gå fra hvile til bevidsthed. Det nye studie er udført af forskere fra universitetet i Birmingham, publiceret i magasinet Sleep og omtalt herhjemme hos online-kulturmediet Heartbeats. For B-mennesker indeholder studiet den nedslående konklusion, at det kan være skadeligt for dem, at det meste af samfundet er indrettet efter A-menneskernes døgnrytme: »En almindelig arbejdsdag fra klokken 9 til 17 kan være skadeligt for et individ, hvis biologiske præference er en sen døgnrytme«.