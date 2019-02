En god dag for Karl Lagerfelds kat og en dårlig dag for en tennislegende, der bliver kaldt transfobisk

En god dag for ...

Choupette. Den tibetanske tempelkat eller hellig birma, som racen også kaldes, synes på vej til at få en særdeles velhavende repræsentant. I hvert fald har designikonet Karl Lagerfeld før sin død tilkendegivet, at hans kat, Choupette, skulle arve en del af formuen, der er anslået til 1,2 milliarder kroner. Ifølge den franske avis Le Figaro kan det teknisk og juridisk lade sig gøre, hvis katten er indstillet som arving af en fond eller en organisation. Den eventuelle rigdom vil føje yderligere dimensioner til Choupettes berømmelse, der allerede er båret af Twitter- og Instagram-profiler, hvor 200.000 brugere har fulgt den firbenedes ekstravagante livsstil på armen af sin ejer. Katten er åbenbart så ekstraordinær, at Karl Lagerfeld erklærede sig villig til at gifte sig med den, hvis det havde været muligt.

En dårlig dag for ...

Martina Navratilova. Den 62-årige tjekkiskfødte amerikaner har i årtier arbejdet for homoseksuelles rettigheder, men nu er tennislegenden ekskluderet fra en af de organisationer, hun har været med i. Athlete Ally er rasende over, at Martina Navratilova i et interview har kaldt det snyd, at transkønnede kan få fysiske fordele i konkurrence med kvinder. »En mand kan beslutte sig for at blive kvinde, tage hormoner, tjene en mindre formue ved at vinde alle konkurrencer og så fortryde. Det er skørt, det er snyd«, sagde hun. »Det er transfobisk og baseret på en falsk opfattelse af videnskab og data«, svarer Athlete Ally, der mener, at Martina Navratilova dyrker »myter, der fører til diskriminerende lovgivning, hadefuld stereotyp opfattelse og unødig vold over for transkønnede«.