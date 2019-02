Britta Nielsen overførte generøse beløb til nærtstående

Britta Nielsen, der er sigtet for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, har overført 11,4 millioner af dem til tre nærtstående personer.

Det skriver DR på baggrund af oplysninger fra en redegørelse, som Kammeradvokaten har sendt til Sø- og Handelsretten.

Pengeoverførslerne betragtes som lån, og derfor er de tre personer blevet bedt om at betale pengene tilbage.

Det fremgår ikke, hvem personerne er.

Britta Nielsen er tidligere ansat i Socialstyrelsen, hvor hun som betroet medarbejder menes at have overført penge til sig selv i stedet for de sociale projekter, beløbene var tiltænkt.

Hun blev afskediget i efteråret 2018, da det kom frem, at hun var mistænkt for at have svindlet styrelsen for 111 millioner kroner.

Det vides ikke, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.

Britta Nielsens tre børn er også sigtet i sagen, og det samme er hendes svigersøn. De nægter sig alle skyldige i sigtelserne mod dem.

ritzau