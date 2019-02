Sagen kort

Farlig hjemve

Hvem? Nick Hækkerup, tidligere minister og udenrigsordfører for Socialdemokratiet.

Hvad? Forleden bad USA’s præsident, Donald Trump, Europa om at hjemtage 800 tilfangetagne IS-krigere i Syrien, der ellers risikerer at blive sat på fri fod. Omkring 30 militante fra Danmark menes at befinde sig i konfliktzonen.

Hvorfor? Socialdemokratiet er imod at lade IS-krigere vende hjem, selv om de er danske statsborgere. Men hvorfor ikke stille dem for en dansk domstol, når det ifølge forskere giver falsk tryghed at lade dem blive i Syrien?



