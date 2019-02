Özlem Cekic: »Hvis man skal gøre op med jomfrumyten, skal danske gynækologer og læger lade være med at tage imod blodpenge«

Regeringen vil forbyde konstruktion af kunstige kønskranse. Özlem Cekic vil have politikerne til at åbne øjnene.

Hvis det står til regeringen, skal det fremover koste læger, gynækologer og andre fagpersoner 10.000 kroner i bøde at konstruere kunstige kønskranse på kvinder. Et forbud, som debattør og forhenværende folketingsmedlem Özlem Cekic principielt set går ind for, så længe det suppleres med en oplysningskampagne og andre initiativer rettet mod relevante faggrupper. Hun mener, at debatten om jomfrumyten mangler nuancer, hvad angår kvindernes bevæggrunde for at få foretaget indgrebet.

Indgrebet går op i røg, fordi den såkaldte jomfruhinde ikke eksisterer. Det er en myte ifølge Özlem Cekic, som nogle danske læger og gynækologer fastholder ved at udføre indgrebet.

»Når Det Etiske Råd og andre instanser går ud og siger, at hvis vi forbyder konstruktionen af kunstige hymen, og at kvindernes liv af den grund vil komme i fare, overses en vigtig ting i debatten: Det er ikke alle kvinder, som bløder, første gang de har sex«, fortæller hun.

Det Etiske Råd og Lægeforeningen stemplede ind i debatten omkring forbuddet for et par uger siden. Her anførte begge over for Politiken, at et eventuelt forbud vil kunne medføre, at flere af de kvinder, som efterspørger indgrebet, bliver udstødt fra deres familier – og i værste fald bliver slået ihjel. Risici, der er affødt af, at kvinder i visse miljøer skal kunne bevise deres uskyld ved at bløde, efter den første gang de har haft sex.

Regeringens lovforslag mødte bred opbakning i Folketinget den 8. februar, da det blev førstebehandlet.

Afviser du, at der er kvinder, som risikerer at blive udstødt og i værste fald slået ihjel, såfremt forbuddet træder i kraft?

»Nej, det kan jeg ikke – ligesom dem, der er imod et forbud, heller ikke kan afvise, at kvinder kan miste livet eller blive udsat for social kontrol, hvis der ikke kommer et forbud. Problemet er, at indgrebet hjælper få, men skader mange. Hvis status quo hjalp, hvorfor er der så kvinder, som går under jorden? Hvorfor er der kvinder, som er nødt til at skifte identitet på grund af social kontrol og vold?

»Jeg kan stille et modspørgsmål: Dem, der er imod et forbud, kan de garantere, at der ikke vil være social kontrol, vold og udstødelse uden et forbud?«.

»De gør det ikke for de brune øjnes skyld«

Özlem Cekic har kurdiske rødder og har hørt om eksempler fra den kurdiske minister, hvor kvinder i Kurdistan er blevet brændt, hvis ikke de blødte efter at have haft sex første gang. Men selvom debatten raser herhjemme, kommer dem med minoritetsbaggrund, dem der er mest fortvivlede og bange, alligevel ikke til orde, mener hun.

Hvorfor tror du, at et forbud kan løse problemet?

»Jeg tror ikke, at et forbud alene kan løse noget som helst. Ved siden af forbuddet mangler der et gennemgående oplysningsarbejde. Hvis man skal gøre op med jomfrumyten, skal danske gynækologer og læger lade være med at tage imod blodpenge«.

»Når jeg taler med forældre, og når jeg kommer i Grimhøjmoskeen og andre lukkede miljøer, bliver jeg gentagne gange mødt med forundring over, at hvis der ikke er en jomfruhinde, hvad er det så, lægerne syer sammen? Det er godt nok de færreste gynækologer og læger, der laver de her operationer. Men dem der gør det, de gør det altså ikke for de brune øjnes skyld«.

Hvordan skal det forstås?

»Operationerne koster mellem 3.500 og helt op til 17.000 kroner, hvis det kræver fuld narkose«.

De gør det altså for pengenes skyld?

»Selvfølgelig er det da også for pengenes skyld. Ellers ville det jo være gratis. Vi skal ikke glemme, at det her faktisk er en industri. Der er læger og gynækologer, der tjener penge på det her. Blodpenge«.

Men mener du helt alvorligt, at der er læger og gynækologer, som, med dine ord, tjener »blodpenge« på det her?

»Det er faktisk Karen Ellemann, som er ligestillingsminister ((V), red.), der brugte ordet ’blodpenge’ første gang. Men ja, det mener jeg. Hvis lægerne og gynækologerne kun gjorde det for at hjælpe kvinderne, så kunne man jo nøjes med at tage penge for bedøvelsen og så gøre det gratis. Men det er jo ikke tilfældet«.

Hvordan tror du så, at vi stopper myten?