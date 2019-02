Mange flere køber ulovlige pebersprays på internettet

Om pebersprays

Det er lovligt for personer over 18 år at købe en peberspray hos en forhandler, der har tilladelse til at sælge peberspray.

Det er lovligt for personer over 18 år at opbevare pebersprayen hjemme.

Det er lovligt at transportere pebersprayen hjem efter købet, men en tur til fx købmanden eller andre ærinder på hjemturen er ulovligt.

Det er ulovligt at medbringe en peberspray i det offentlige rum.

En peberspray må kun bruges som selvforsvar. Det kan takseres som vold, hvis pebersprayen bruges i andre tilfælde.

Kun i højrisikosager kan politiet give tilladelse til, at en person kan besidde en peberspray i det offentlige rum, hvis personen har særligt behov for beskyttelse.

Hvis man uden tilladelse medbringer en peberspray på offentlige steder, straffes man med en bøde på 3000 kroner.

Kilder: Politi.dk og TV2.

