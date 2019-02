Våbenbutikker oplever forvirring om peberspray-lov hos kunder

Flere end forventet køber pebersprays hos våbenforhandlere i både Storkøbenhavn og Østjylland.

»Vi sælger betydeligt flere pebersprays, end vi har regnet med, og vi har solgt til alle aldersgrupper og både mænd og kvinder«, siger Knud Nielsen, der er sikkerhedsansvarlig i Østjysk Våbenhandel.

Han vurderer, at Østjysk Våbenhandel har solgt omkring 400 pebersprays, siden 1. januar, hvor det blev lovligt at have peberspray i hjemmet.

Den store interesse for den kradsbørstige spray har 'Hunters House' på Frederiksberg ved København også oplevet.

Daglige leder af våbenbutikken 'Hunters House', Ole Høiberg, fortæller, at han sælger mange pebersprays hver dag, men vil ikke oplyse om det konkrete antal.

Den forholdsvis nye peberspray-lov skaber dog forvirring hos kunderne, fortæller både Østjysk Våbenhandel og 'Hunters House'.

»De fleste kunder har været i tvivl om lovgivningen, og det har vi også for dens sags skyld«, siger Ole Høiberg.

Kan blinde i op til 40 minutter

Våbenforhandlere, der har tilladelse til at sælge pebersprays, har pligt til at vejlede kunderne. En peberspray koster typisk omkring 100 kroner.

»Det har taget lang tid at sætte sig ind i reglerne, fordi vi er forpligtet til at vejlede kunderne, og det kan godt have sine besværligheder, fordi det er nyt«, siger Ole Høiberg.

Også Østjysk Våbenhandel har oplevet en tvivl hos deres kunder, når det har drejet sig om peberspray.

»Kunderne ved ikke rigtig noget andet, end det er lovligt med pebersprays. Om pebersprayen er lovlig og har den lovlige styrke, det ved de ikke«, siger Knud Nielsen fra Østjysk Våbenhandel.

Peberspray er et væske med et peberekstrakt, der kan blinde i 30 til 40 minutter.

Våbenbutikker skal have tilladelse gennem politiet til at forhandle pebersprayen, der er kun er lovlig inden for hjemmets fire vægge.

Det er ulovligt at købe peberspray på nettet gennem udenlandske forhandlere.

ritzau