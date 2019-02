2000 løbere hyldede Henrik Jørgensen med pandebånd

Maratonstjernen Henrik Jørgensen, der døde 26. januar, satte et stort aftryk på dansk løbehistorie.

Det var klart for enhver før, under og efter et mindeløb i København lørdag formiddag, hvor flere tusinde var mødt op.

De fik alle udleveret et pandebånd, som de løb rundt med i den danske hovedstad for at ære Henrik Jørgensen.

Det fortæller løbskoordinator Henrik Them.

»Henriks kendetegn var at løbe med pandebånd, så alle løberne har løbet med pandebånd. Langt de fleste har hvidt pandebånd, mens der har også været mulighed for at løbe med grønt, gult og rødt pandebånd«, siger Henrik Them.

Henrik Jørgensen døde af et hjertestop under en løbetur hjemme på Bornholm i en alder af 57 år.

Maratonstjernen, der blandt andet var kendt for sin imponerende træningsiver, markerede sig med flere store resultater i 1980'erne.

Karrierens højdepunkt kom i 1988, da han vandt det prestigefyldte maratonløb London Marathon. Han er stadig indehaver af den danske maratonrekord, der lyder på 2 timer, 9 minutter og 43 sekunder og blev sat 21. april 1985.

En stærk stemning

Ved lørdagens mindeløb kunne alle møde op. Hverken ved start- eller målstregen blev løberne registreret, men arrangørerne anslår, at flere end 2000 løb med i de københavnske gader.

»Der har været en stærk stemning. Der var stor interesse for arrangementet, og flere end 2000 var mødt op for at hylde en løber og et menneske, der har gjort en kæmpe forskel for løbesporten«.

»Der var en meget livsbekræftende stemning, da løbet startede og ude på ruten. Man ærer Henrik«, siger løbskoordinatoren.

Før løberne blev sendt afsted, holdt familie og venner til Henrik Jørgensen taler, og der blev afholdt et minuts stilhed.

De mange løbere havde desuden mulighed for at købe et ekstra pandebånd. Pengene går ubeskåret til Hjerteforeningen efter ønske fra familien.

ritzau