Landsformand for Sind om Henrik Sass-depression: Ingen skal presses til at afsløre psykisk sygdom

Ifølge landsforeningen Sind er det med til at afstigmatisere psykiske sygdomme, at Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen nu står frem og fortæller åbent om sin depression.

Mens forholdet mellem medier og politikere er forpestet af en konflikt mellem Ekstra Bladet og Henrik Sass Larsen, glæder landsforeningen Sind sig over socialdemokratens beslutning om at indvi offentligheden i sin depression.

Det skete i et interview søndag i Politiken, hvor gruppeformanden beretter om sin seneste svære tid med psykologbehandling.

»Hver gang en kendt person står frem og fortæller, at han har eller har haft en psykisk lidelse er det med til at afstigmatisere sygdommen og gavne sagen«, siger landsformand Knud Kristensen fra Sind, der varetager interessen for psykisk syge og sårbare herhjemme. Knap 20 procent af befolkningen bliver ramt af en depression i løbet af deres liv.

Knud Kristensen vil ikke gøre sig til dommer over, hvorvidt Ekstra Bladet er gået over stregen i avisens forgæves forsøg gennem flere måneder på at få den socialdemokratiske gruppeformand i tale om hans manglende deltagelse i arbejdet som lønnet statsrevisor, en ageren som Henrik Sass Larsen selv kalder en menneskejagt.

Men det bør være folks frie valg, hvordan de håndtere offentliggørelsen af deres sygdom, siger landsformanden:

»Jeg ved ikke, om Henrik Sass er blevet presset til at fortælle om sin depression eller har valgt det selv. Men folk skal kun fortælle om deres sygdom, hvis de har lyst til det. Om det er tilfældet i den konkret sag, kan jeg ikke vide«.

Forhenværende justitsminister Søren Pind (V), der har været medvært på et TV 2-program med Henrik Sass Larsen, skriver på Facebook, at »vi er ikke nået langt, når en fremtrædende politiker presses ud i at fortælle om en depression og Ekstra-Bladets reaktion er, at pågældende tuder«: »Der er altså noget galt i relationen mellem demokrati og medier«.

I et interview i Politiken søndag fortæller Henrik Sass Larsen, hvordan Ekstra Bladet har opsøgt ham overalt på Christiansborg ved kontorer, toilettet og i kantinen, samtidig med at han har været i psykologbehandling for en depression.

Chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen afviser kritikken af avisens arbejdsmetoder og mener, at det er legitimt at beskæftige sig kritisk med en folkevalgt, der modtager 330.000 kroner om året som statsrevisor.

»Hvis han har haft det så dårligt, som han påstår, så skulle han jo have sygemeldt sig. Der er jo ingen journalister i det her land – allermindst på Ekstra Bladet – som gider at jagte en mand, som er sygemeldt«, siger Poul Madsen.

Psykisk syg statsminister

Ifølge Knud Kristensen fra landsforeningen Sind må det dog være op til den enkelte at beslutte, om han vil sygemelde sig, og hvad der er det bedste i situationen.

»Nogle vælger at finde på en undskyldning eller lyver om sygdommen, fordi de er bange for konsekvenserne ved at indrømme en psykisk lidelse«, siger landsformanden.

Det er imidlertid lettere sagt end gjort, når man er en kendt politiker og som Henrik Sass medvirker i et indslag på TV 2, hvor det tydeligt ses, at han har det skidt:

»Det er bagsiden af medaljen ved at være kendt - at man føler sig presset til at stå frem. Når man ser tv-klippet med Sass, kan man godt tænke, at nogen har opfordret ham til at sige sandheden. Ellers kommer der en masse gisninger«, siger Knud Kristensen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen skriver på Facebook, at hun er helt tryg ved at gøre Henrik Sass Larsen til minister trods hans depression.

Sass er favorit til at overtage posten som finansminister, hvis der kommer et regeringsskifte, og Knud Kristensen.