Først vedtog Assens landets ringeste hjemmehjælp: Nu skal der vaskes gulve hos ældre igen

Så skal de ældre i Assens Kommune igen have vasket deres gulve af kommunens hjemmehjælpere. Og de behøver ikke længere vente i fem uger på at få støvet af og støvsuget – det bliver ligesom for få måneder siden en service hver tredje uge.

På et hasteindkaldt ekstraordinært møde i socialudvalget mandag aften er alle syv medlemmer på tværs af partifarver blevet enige om at trække den kontroversielle neddrosling af rengøringen tilbage.

En besparelse på to millioner kroner der har vakt opsigt i hele landet. Fordi ingen kommuner hidtil er gået så vidt som til at indføre fem-ugers intervaller i rengøringen - og da slet ikke helt at fjerne den kommunale gulvvask.

Der har været rejst hård kritik ikke bare at, hvor beskidt der kan blive i de ældres hjem, men også af de juridiske fejltrin, der ser ud til at være begået i forbindelse med udrulningen af besparelserne.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) forklarede Politiken kort efter socialudvalgsmødet, at besparelsen er droppet, »fordi nogen drager tvivl om lovligheden i det, vi har gjort«.

»Og så kan vi vælge at at bruge et år på at debattere med en ankestyrelse og snakke med eksperter, og så er det bedre at købe ro nu, for ellers kommer vi til at bruge kræfter på det fra nu og indtil juleaften«, sagde borgmesteren.

Katastrofeplan

Besparelserne på de ældre er kun en lille del af en samlet katastrofeplan, efter at Assens Kommune sidste år pludselig ramlede ind i uforudsete udgifter på 68 millioner kroner. Ældrebeskæringerne har fået borgerne til at organisere sig i en facebookgruppe med omkring 1400 medlemmer.

Borgmesteren forklarer, at den udskældte del af besparelserne indtil videre kan undgås, fordi kommunen i stedet bruger af en konto, som ellers skal bruges til at betale for uforudsete stigende udgifter til borgernes brug af sygehusvæsnet.

»Indtil videre er den stigning udeblevet her i 2019, så nu bruger vi pengene til ældreplejen i stedet. For at købe os tid. Vi håber det går«, siger Søren Steen Andersen.

De bliver på barrikaderne

Sussie Elkær er en af de pårørende, der gik på barrikaderne, efter at hendes mor fik besked allerede i efteråret om, at der blev langt mellem støvsugningerne og afstøvningerne. I aftes efter den nye afgørelse vidste hun ikke rigtig, om hun skulle juble:

»Vi ved ikke, hvad der kommer fremadrettet. Der er jo også skåret ned på hudpleje, de ældre har kun ret til toiletbesøg 4-5 gange om dagen, hjemmehjælpen må ikke smøre ben ind hos dem, der går med støttestrømper. der er så mange ting fortsat at kæmpe imod, som slet ikke er i orden, så vi bliver ved«, forklarede Sussie Elkjær.

Efter hendes opfattelse vil ældre i Assens Kommune nu kunne samle de regninger, de har betalt for rengøring i den periode, hvor kommunen har skåret ind til benet, og sende dem til rådhuset med krav om at få beløbene godtgjort.

Uacceptable fejl

En af borgerne i Assens Kommune, Esther Madsen på 90 år, modtog brev den 5. februar om de nye regler, hvor det blev begrundet med, at »Assens Kommunes økonomi er under pres, og det er påkrævet at nedbringe kommunens udgifter«. Hun fik her at vide, at hendes rengøringshjælp ble skruet ned fra 27. februar. Altså i denne uge.

Allerede her springer den juridiske kæde af, vurderer Kristian Hegaard, der er jurist med speciale i de kommunale såkldte kvalitetsstandarder, og som på vegne af Esther Madsen har klaget over afgørelsen til Assens Kommune.

»Man kan ikke bare afgøre, at en borger skal have nedsat sin hjælp, uden at der er foretaget en individuel konkret afgørelse. Og det duer slet ikke generelt at henvise til kommunekassen«, fastslår Kristian Hegaard med henvisning til serviceloven.

I klagen skriver han, at Assens Kommune i den konkrete sag »har begået et utal af fejl, hvilket er helt uacceptabelt«.

Kristian Hegaard peger på, at den formelle vedtagelse af de nye stramme regler først var en realitet den 30. januar, da de nye retningslinjer var skrevet ind i kommunens såkaldte kvalitetsstandard. Mindre end en uge efter havde Esther Madsen fået sin afgørelse.