Seniorer i protest: »De tror, de kan lukke kæften på os ved at genindføre gulvvask«

Når rengøringen bliver afskaffet, hjemmeplejen udebliver eller ens gamle mor ikke længere må komme på dagcenter, så forsøger stadig flere pårørende at kæmpe for bedre forhold for de svage ældre.

De seneste tre-fire år er det strømmet ind med aktive medlemmer, der netop vil kæmpe for ældres vilkår, fortæller direktør Palle Smed i foreningen Faglige Seniorer, som organiserer efterlønnere og pensionister i seniorklubber på tværs af forskellige fagforbund.

»I løbet af tre-fire år er der startet 50 kommunegrupper, og det er ofte ældrepleje, de drøfter. Den bevægelse vokser helt enormt i disse år«, siger Palle Smed.

De aktive faglige seniorer er selv friske og aktive, og de 230.000 medlemmer arbejder gerne som frivillige i en masse forskellige sammenhænge. Men de oplever forældre, ægtefæller eller bekendte, som ikke altid får den hjælp, de skal have.

Vi har råbt op om at vores velfærdssamfund skal være der for de svage. Men det er ikke det, vi ser i Assens«, siger Lene Hjelm Lene Hjelm, aktiv i facebookgruppen Assens Kommune svigt af de ældre

»Folk løber panden mod muren i det kommunale system, og oplever, at deres ægtefælle eller mor og far ikke får den den hjælp, de skal have. Så bliver de tilpas ærgerlige til at forsøge at gå en anden vej og skabe opmærksomhed om det«, siger Palle Smed.

1.400 borgere protesterer i Assens

I Assens Kommune har en facebookgruppe snart 1.400 medlemmer, og i aften bliver der blandt andet med Faglige Seniorers hjælp afholdt det tredje borgermøde om kraftige besparelser i ældreplejen. Blandt andet får de svageste ældre kun gjort rent hver femte uge, gulvvask er droppet og en gruppe af ensomme ældre kan ikke længere komme i dagtilbud, som er deres eneste mulighed for et socialt liv.

Også i aften holder socialudvalget møde, og dagsordenen tyder på, at i hvert fald en del af besparelserne bliver trukket tilbage. Det tilfredsstiller ikke Lene Hjelm, den ene af administratorerne af facebookgruppen Assens Kommune svigt af ældre.

»Det er en afværgemanøvre, de tror, de kan lukke kæften på os ved at genindføre gulvvask. Men der er andre besparelser, som ikke vil blive rullet tilbage, så vi er ikke færdige med at råbe op«, siger Lene Hjelm.

Hun er rystet over, hvor ringe kommunen behandler borgere, der er meget svage eller ligefrem døende.

»Selvfølgelig skal alt ikke overlades til hjemmeplejen. Men der er borgere, der ikke har et netværk, og som skal have hjælp. Vi har råbt op om at vores velfærdssamfund skal være der for de svage. Men det er ikke det, vi ser i Assens«, siger Lene Hjelm.

Kommune ville spare på stoppesteder

Mange af de nye medlemmer i faglige seniorers grupper er mennesker, som aldrig før har kæmpet i organisationer eller været politisk aktive.

»Vi møder mennesker, som vi aldrig har set i organisationerne før. Det er første gang, de har hævet stemmen eller talt offentligt. Men de får en stemme i kommunegrupperne«, siger Palle Smed.

Det er en traumatisk oplevelse, når man ser, at ens svage familiemedlemmer bliver svigtet Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer

Han understreger, at der er kæmpe forskel på, hvor godt kommunerne klarer ældreplejen. Nogle kommuner har flere ressourcer, nogle har nærmest lukket øjnene for, at der ville være en stor gruppe ældre, der ville få brug for hjælp, mener Palle Smed.