Eks-PET-chef: Øget sikkerhed tyder på alvorlig trussel mod Støjberg og Pape Sikkerheden omkring Pape og Støjberg er styrket. Rådgiver oplyser mandag, at Støjberg er i god behold.

Mange spørgsmål står mandag fortsat ubesvarede hen, efter PET søndag oplyste, at sikkerheden omkring justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er styrket.

Frank Jensen, analytiker hos TV2 News og tidligere operativ chef i PET, kalder dog situationen usædvanlig og vurderer, at der må være tale om en alvorlig trussel.

»Der er usædvanligt, at man ser sikkerheden så massivt værende til stede for de to ministres vedkommende. Det tyder for mig på, at der er tale om en meget konkret og relativt voldsom trussel«.

»Det må være mere end en person, der er psykisk ustabil. Det er ministre jo tit udsat for ligesom så mange andre politikere. Her tænker jeg, at der må være tale om en større og langt mere konkret og alvorlig trussel«, siger han.

Søndag lød den kortfattede melding fra PET til pressen:

»PET kan oplyse, at PET og politiet er til stede ved justitsminister Søren Pape Poulsens bopæl og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs bopæl, da sikkerheden omkring de to ministre for tiden er styrket«.

Samtidig oplyste efterretningstjenesten, at den ikke havde yderligere kommentarer.

Der er flere årsager til PET's hemmelighedskræmmeri

Frank Jensen forklarer, at der ligger flere hensyn bag hemmelighedskræmmeriet om den øgede sikkerhed.

Det kan være hensyn til kilder, udenlandske samarbejdspartnere og tekniske foranstaltninger.

»De må ikke bare fortælle det for at fortælle det«, siger han og tilføjer:

»Det er stadig en hemmelig efterretningstjeneste, og deres succes er baseret på, at de kan holde tingene hemmelige.

Mandag er der fortsat ikke nye oplysninger om sikkerheden omkring de to ministre. Mark Thorsen, der er Inger Støjbergs særlige rådgiver, oplyser dog, at ministeren er i god behold.

Frank Jensen vurderer, at den øgede sikkerhed ikke vil påvirke ministrenes arbejde.

»For det første er ministrene og Danmark vant til trusler. Det er også en pointe som minister, at selvfølgelig skal trusler fra terrorister eller andre ikke have nogen som helst indflydelse på, hvordan man driver sit arbejde«.

Allerede søndag eftermiddag kunne Viborg Stifts Folkeblad berette, at tungt bevæbnet politi havde taget plads ved justitsministerens bolig ved Domkirken i Viborg.

I den forbindelse fastslog det lokale politi, at Pape er i god behold.

Mandag lyder meldingen fra Justitsministeriet, at det ikke kan oplyse yderligere om, hvad der ligger bag den øgede sikkerhed.

ritzau