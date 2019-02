Fire måneder er for lidt: Anklager kræver hårdere dom i sag mod PET-chef

Fire måneders ubetinget fængsel for at medvirke i en bog om Politiets Efterretningstjeneste er ikke tilstrækkeligt hårdt for anklagemyndigheden, der nu vil have dommen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf skærpet i landsretten.

Efter et par ugers overvejelser har anklageren besluttet at kontraanke dommen med krav om, at Jakob Scharf dømmes i alle 28 tiltaleforhold og straffen desuden gøres strengere.

»Vi lægger op til, at der skal ske en skærpelse af straffen i forhold til byrettens dom, men det er ikke til sige endnu, hvad vores påstand bliver«, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen, der sandsynligvis også skal føre straffesagen mod Jakob Scharf i Østre Landsret.

I januar blev den tidligere chef for PET fra 2007 til 2013 straffet med fire måneders fængsel for at have brudt i sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’, der skildrer Jakob Scharfs tid som leder af efterretningstjenesten, da Muhammedtegningerne gjorde Danmark til et efterstræbt internationalt terrormål.

Ifølge Københavns Byret har den tidligere PET-chef brudt sin tavshedspligt under særlig skærpende omstændigheder ved at omtale forholdet til udenlandske efterretningstjenester, PET’s arbejdsmetoder og en række terrorsager, hvoraf de fleste er kendt i forvejen i offentligheden.

I 24 ud af 28 tiltalepunkter fandt byretten det bevist, at Jakob Scharf har brudt straffeloven og sin tavshedspligt, hvilket indebar en »risiko for en svækkelse af efterretningstjenestens muligheder for at løse sine opgaver«, som der står i dommen uden historisk fortilfælde.

Scharf vil frifindes

Ud over 4 måneders ubetinget fængsel fik Jakob Scharf også konfiskeret små 400.000 kroner for sin medvirken i bogen ’Syv år for PET’, der er skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager, og som myndighederne i 2016 forgæves forsøgte at bremse gennem et fogedforbud.

Københavns Byret lagde afgørende vægt på vidneforklaringen fra især den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, der i generelle vendinger har fortalt, at bogen har kunnet skade tjenestens forhold til udenlandske samarbejdspartnere og kilder foruden at afsløre hemmelige arbejdsmetoder og omtale en verserende straffesag.

Men der er imidlertid ikke blevet fremlagt konkrete beviser i retten i form af efterretningsrapporter, og blandt andet derfor valgte Jakob Scharf tidligere på måneden at anke til frifindelse.

»Jeg er overbevist om, at byrettens afgørelse er udtryk for en forkert retstilstand, og jeg er også overbevist om, at man skal stå ved sit ansvar og fortsætte med at kæmpe for det, man mener, er rigtigt og vigtigt. Den lette løsning er ikke altid den rigtige«, udtalte den tidligere PET-chef.

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, sker det ofte, at anklagemyndigheden kontraanker, når den dømte har anket:

»Virkningen er først og fremmest, at det så står landsretten frit for, om der skal idømmes en strengere straf, hvilket ikke ville være tilladt, hvis kun den domfældte havde anket«, forklarer professoren.

I byretten krævede anklagemyndigheden mellem 6 og 9 måneders fængsel til Jakob Scharf, men om det også blive påstanden i landsretten, er for tidligt at sige, oplyser vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen:

»Der er ikke nogen bindende begrænsninger, så jeg vil ikke kommentere, hvad påstanden bliver ud over en skærpelse. Anklagemyndigheden vil gerne have landsretten til at se på de forhold, hvor der skete helt eller delvis frifindelse i byretten«.

Det er uvist, hvornår Scharf-sagen kommer for landsretten, men anklageren forventer, at det bliver i løbet af i år. Det er ikke uden betydning, om en straf er på under 6 måneders fængsel, for i nogle tilfælde kan den så afsones med fodlænke hjemme hos den dømte.