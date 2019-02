En god dag for lægevidenskaben - en dårlig dag for Disruptionsrådet

Lægevidenskaben. Et bekymrende antal borgere, ikke kun i Danmark, men også i andre lande, vælger at stole på obskure blogs frem for at lytte til videnskaben. Det skader dog ikke andre, hvis man ikke tror på månelandingen eller er overbevist om, at Jorden er flad. Det gør det til gengæld, hvis man nægter at lade sine børn vaccinere. Ifølge sundhedsorganisationen WHO er vaccinemodstand blandt verdens ti største globale sundhedstrusler. I det lys er det ikke mærkeligt, at mange læger blev forargede, da det viste sig, at YouTube belønnede vaccineskeptiske videoindslag med annoncer og deraf følgende annoncekroner. Nu har YouTube ifølge BBC dog lyttet til kritikken. YouTube vil ikke længere placere annoncer på vaccineskeptiske videoer, fordi de promoverer »skadelige og farlige« synspunkter.

En dårlig dag for ...

Disruptionrådet har foreløbig beriget danskerne med et slogan om at gå forlæns ind i fremtiden og noget med, at det er nødvendigt at brænde hele lortet ned hvert syvende år. Men gode råd er som bekendt dyre, og Disruptionrådet har brændt et hav af penge af. Flere medier har fået aktindsigt i Disruptionrådets økonomi, som viser, at rådet har brugt knap 3 millioner kroner på hotelophold, middage, taxature, flybilletter, togrejser, konferencegebyrer og underholdning. Bl.a. har rådet ifølge TV 2 brugt 172.000 kroner på seks businessclassrejser til San Francisco for at samle inspiration. Det er stik imod reglerne, siger Bent Greve, der er professor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Ja ja, det er det vel, men må man nu ikke disrupte god forvaltningsskik?