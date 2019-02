Susanne fandt en genvej til at fortsætte med at arbejde: Løsningen var at vende op og ned på nat og dag

Om natten er der ro og mindre stress. Derfor foretrækker 63-årige Susanne Krudtå at arbejde, når andre sover. Natarbejdet har givet hende en ny mulighed for at blive i jobbet som sosu-assistent i flere år.

Susanne fandt en genvej til at fortsætte med at arbejde:

Susanne Krudtå kigger på sit kaldeapparat.

»Så er der bud«, siger hun.

Klokken er 1 om natten, og en af beboerne i Plejecentret Hellevadlund i Klokkerholm i Brønderslev Kommune ringer efter hjælp.

63-årige Susanne Krudtå banker på beboerens dør og kigger ind. Han sidder på kanten af sin seng og ser søvndrukkent frem for sig. Han er tørstig og beder om et glas vand.

Selv om det er midt om natten, er der høj musik i den dunkle lejlighed.

»Jeg hører altid radio. Nat og dag«, siger han.

Da Susanne Krudtå fortæller ham, at hun har en journalist fra avisen med på arbejde, siger han:

»Jeg er så glad for at være her. For maden, for damerne, for det hele. Det må du gerne skrive«.

Susanne Krudtå rækker ham et glas køligt vand og tømmer hans kateterpose.

»Så må du sove rigtig godt«, siger hun, da vi lister ud igen.

Det er det her, hun bedst kan lide ved sit arbejde: omsorgen, at række ud til et ældre medmenneske, at skabe ro og tryghed, når de kalder på hende.

Jeg nyder at pakke dem under en dyne, give dem en tør ble, noget at drikke Susanne Krudtå, sosu-assistent

Susanne Krudtå er uddannet social- og sundhedsassistent. De seneste tre år har hun udelukkende arbejdet om natten. Hun har været i faget siden 1977, først som sygehjælper og siden 2001, hvor hun blev omskolet, som assistent. Nu magter hun ikke længere at arbejde i dag- og aftentimerne. Natarbejde er den eneste måde, hun kan se sig selv fortsætte i sit fag på.

»Dagvagterne giver et helt enormt flow at forholde sig til hele tiden: borgerkontakt, plejeomsorg, dokumentation, lægekontakt, pårørendekontakt, rengøring og spisetid med borgerne. Jeg kunne ikke tåle det mere. Jeg fik ondt i kroppen og alt for lidt hvile i løbet af en vagt. Man bestemmer jo ikke selv, hvornår der er tid til at sætte sig ned og få lidt at drikke, fordi der er så mange opgaver«, forklarer hun.

Serie Farvel til arbejdslivet I serien ’Farvel til arbejdslivet’ sætter vi ansigt på den politiske debat og taler med danskere, der nærmer sig pensionen, i de brancher, som ofte bliver nævnt, når det handler om nedslidning. Har du en historie at fortælle om din tilbagetrækning? Så skriv til elisabeth.astrup@pol.dk

Så da muligheden uventet bød sig for en stilling som fast nattevagt, slog hun til. Og blev overrasket over, hvor anderledes det er.

»Der er færre mennesker at forholde sig til, og så er der ro. Jeg laver de samme ting som om dagen, men der er mindre pres, fordi mine borgere ligger og sover«.

Flere af Susanne Krudtås veninder går på efterløn i disse år. Og selv havde hun alderen til at gå fra allerede for et år siden. Men hun har valgt efterlønnen fra. Dels har hun brug for pengene – hendes mand er nordmand og har ikke sparet nogen stor pension op i Danmark. Men pengene er nu ikke den vigtigste årsag til, at hun gerne vil blive ved med at arbejde.

»Jeg har et stort behov for at være sammen med andre. Da jeg arbejdede om dagen, nød jeg meget samværet med de ældre. I dag foregår omsorgen om natten og i lidt mindre skala og består i at sørge for, at de har det varmt og godt og sover trygt. Jeg nyder at pakke dem under en dyne, give dem en tør ble, noget at drikke og sørge for, at de er smertedækket«.

Og noget af det bedste, der kan ske på en nattevagt, er, når en af de ældre hvisker fra sin seng »Hvor er det dejligt, du er her«.

»Det rører mig virkelig«, siger hun.

Især de demente beboere har en særlig plads i Susanne Krudtås hjerte.