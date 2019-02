Brutalt og koldblodigt mord kan have handlet om penge

Hvad politiet betegner som et 'brutalt og koldblodigt' drab på 65-årige Finn Steensen Ørsdahl fra Gundestrup på Sjælland handlede måske om penge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»Motivet er pt. uafklaret, men vi ved fra samtaler med folk i lokalområdet, at der gik rygter om, at Finn Ørsdahl lå inde med et stort beløb i kontanter«.

»Og det kan måske være det, der har ført til de her fatale konsekvenser, siger Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi og leder af efterforskningen.

Politiet fandt Finn Ørsdahl dræbt i sit hus på Færgevej 4 i Gundestrup om morgenen 14. februar, efter at hans hus i længere tid havde været i brand.

Branden er ifølge politiet påsat - formentlig for at forsøge at slette sporene.

»Det her drab er meget brutalt, meget voldsomt, og det har været koldblodigt. Så vi ønsker, at folk i området skærper deres opmærksomhed omkring den 13. februar og ved adressen på Færgevej 4 i Gundestrup«.

»Der kunne for eksempel have holdt en bil ved huset, der ikke var ejerens. Det kan godt være, at den har holdt der før, men derfor kan det godt være interessant for os«, siger Bjørke Kierkegaard.

Politiet vil ikke kommentere, hvad den grove vold indebærer, eller om den 65-årige rent faktisk lå inde med et større pengebeløb, som en eller flere gerningsmænd kan være sluppet af sted med.

Dog tyder det ikke på, at Finn Ørsdahl har været udsat for vold over længere tid som led i en afpresning, fortæller vicepolitiinspektøren.

»Jeg vil ikke komme nærmere ind på, præcis hvad der sket, for det ved kun den eller dem, der har gjort det. Men vi ved, at den dræbte omkring klokken 12.30 er set på vej ind til Holbæk i sin bil, og at han er kommet hjem igen omkring klokken 16. Derfor går vi ud fra, at han er blevet dræbt mellem klokken 16 og midnat«, siger Bjørke Kierkegaard.

Politiet ved endnu ikke, om der er tale om en eller flere gerningsmænd og afventer stadig resultater fra de brandtekniske undersøgelser.

