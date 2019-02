Gravid kræver ligestilling for far, men ikke alle er enige: »Kvindens krop bliver ikke 'fælleseje', fordi man er gravid.«

Det er ikke kun mor, der er gravid. Det er man to om at være. Derfor skal både mor og far have post fra kommunen, der vedrører deres ufødte barn. Sådan skrev Sara Gottfredsen i et debatindlæg, men det er flere kvinder dybt uenige i.