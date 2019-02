To mænd varetægtsfængslet for drab i Vestjylland

To mænd på henholdsvis 31 og 38 år er blevet fængslet i fire uger, efter at de er blevet sigtet for at have dræbt en mand og efterladt ham i et skovområde ved byen Borris i Vestjylland.

Det har retten i Herning afgjort tirsdag, oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Søren Kløvborg.

»Eftersom dørene til grundlovsforhøret var lukkede, er det begrænset, hvad jeg kan sige. Men det er jo sådan, at for at man kan varetægtsfængsle folk, så skal der være en begrundet mistanke.

»I dette tilfælde har retten altså fundet, at der var en begrundet mistanke om, at de to har begået drab, siger Søren Kløvborg.

De to kærede øjeblikkeligt afgørelsen til Vestre Landsret, og anklageren forventer, at retten onsdag vil tage stilling til kæringen.

ritzau