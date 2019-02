Ekstremt farlig nordmand udvist for dødstrusler i moskéer

Han mødte op i moskéer med knive og truede de tilstedeværende på livet. Han truede politifolk og tæskede fængselsbetjente. Og ved et grundlovsforhør i Københavns Byret spyttede han en journalist i ansigtet.

Alt dette og meget andet er den 40-årige nordmand Jimmy Benjamin Fossheim tirsdag blevet kendt skyldig i af et nævningeting i Østre Landsret.

Samtidig har retten vurderet ham som værende så farlig, at han skal spærres inde på ubestemt tid. Altså en dom til forvaring.

Det er en stadfæstelse af den dom, Københavns Byret nåede frem til i juni sidste år. Landsretten har dog valgt at skærpe straffen på den måde, at den tiltalte nu også udvises af Danmark, når han engang slippes fri.

Manden har boet hele sit liv i Danmark, hvor han også har fire børn. Men den 40-åriges ekstremt kriminelle løbebane ender altså med at koste ham tilværelsen i Danmark. Det krav blev afvist i byretten.

Det har tidligere været fremme, at Jimmy Benjamin Fossheim har 15 tidligere domme for personfarlig kriminalitet bag sig, og nu er han altså dømt igen. Denne gang primært for en lang række dødstrusler.

Eksempelvis trak han den 8. juni 2017 ved midnatstid en kniv hos Det Islamiske Trossamfund i Københavns Nordvestkvarter.

»Lad mig være, ellers stikker jeg jer alle sammen ned her i moskéen, sagde han til de fremmødte.

En lignende episode fandt sted en uges tid senere, hvor han greb en 20,5 centimeter lang kniv fra sin bukselinning i Københavns Stormoské på Nørrebro. Kniven førte han, der er troende muslim, hen over sin hals, mens han pegede på de tilstedeværende.

Da to betjente nåede frem til stedet, rettede han truslerne mod dem.

»Bare vent, jeg sprænger jer fucking i luften, jeg sprænger det hele i luften. Jeg er den nye Omar, sagde han med henvisning til Omar el-Hussein, der i 2015 stod bag terrorangreb ved synagogen og Krudttønden i København.

Desuden har han flere gange overfaldet personer i fængslet, og han har blandt andet tildelt en fængselsbetjent knytnæveslag i ansigtet.

Under sagen i byretten kom det frem, at mødet med Jimmy Benjamin Fossheim har haft store konsekvenser for mange mennesker.

Eksempelvis har to fængselsbetjente været langtidssygemeldte med posttraumatisk stress, mens en tredje person har været nødt til at skifte arbejde.

ritzau