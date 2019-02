Movia giver sig og genindfører trykte busplaner Efter flere klager vælger Movia nu at sætte trykte busplaner op på busstoppesteder på Sjælland igen.

Trafikselskabet Movia har besluttet at genindføre trykte busplaner på 14.500 sjællandske busstoppesteder.

Det fortæller Kirsten Jensen, bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød Kommune, til Ekstra Bladet.

Movia fjernede de trykte busplaner på stoppestederne i december og oplyste dengang, at man fremover skulle tjekke busplanen digitalt på sin mobiltelefon.

Efter klager fra blandt andet Passagerpulsen, der hører under Forbrugerrådet Tænk, tog Movia beslutningen om at genindføre busplanerne på et bestyrelsesmøde i transportvirksomheden.

210.000 ældre er ikke digitale

Ifølge Danmarks Statistik er 210.000 ældre i Danmark ikke digitale.

De mange klager bestod blandt andet i, at mange ældre, der brugte bussen, ikke kunne færdes digitalt, og derfor ikke kunne bruge Movias nye busplanløsning på mobiltelefonen.

Movia havde annonceret, at hvis ikke man var digital, kunne man ringe og bestille en trykt køreplan med posten, selv printe en køreplan på nettet, eller sende en sms og få relevante afgangstidspunkter.

Dette hjalp dog ikke ældre, der ikke kunne benytte en mobiltelefon, eller som benyttede en rute, som deres trykte køreplan ikke dækkede.

ritzau