Claus Hjort Frederiksen har iklædt sig hjelm og skudsikker vest til helikoptertransport rundt til Kabuls militære lokaliteter. Han håber på en fredsløsning, men erkender risikoen for, at Taleban lover en masse under forhandlingerne, som de kan løbe fra, når en aftale er i hus og den internationale tilstedeværelse er reduceret. »Man skal sikre, at der vil være soldater og tropper tilbage, som kan påse, at de her skridt, der vil blive aftalt, bliver overholdt«, siger han.