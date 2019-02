Anklagere beder om mere tid i kæmpe svindelsag

En enorm straffesag om hvidvask for en halv milliard kroner er allerede planlagt til 77 retsmøder, men det er langt fra nok.

Onsdag beslutter Københavns Byret at lægge ekstra 20 dage oveni, mens nogle af de 17 tiltaltes forsvarere spørger, om selv dette vil være tilstrækkeligt.

»Jeg havde ikke forudset, at det her risikerer at vare ved i evigheder«, siger advokat Peter Secher, der onsdag i et retslokale i Glostrup atter er mødtes med sine godt 15 kolleger samt klienter, anklagere, politifolk og betjente fra Kriminalforsorgen.

En anden forsvarer er også utryg ved, hvordan processen forløber.

»Jeg frygter, at vi taler om behov for yderligere 100 retsdage, sådan som den er tilrettelagt. Vi er allerede bagud i forhold til den oprindelige tidsplan«, siger Jakob Lund Poulsen.

Det er blot det niende retsmøde i den sag, som politiet efterforskede under navnet 'Operation Greed', altså grådighed. Betegnelsen blev dog kritiseret af forsvarere, fordi man dermed stempler de nu tiltalte på forhånd.

De ekstra 20 retsmøder skyldes et ønske fra anklagerne om yderligere 11. Retten vil altså være på den sikre side.

Selv om retssagen - den såkaldte hovedforhandling - gik i gang i december, arbejder politiets efterforskere fortsat med sagen. Det er meget usædvanligt, lyder kritikken fra forsvarerne. En spørger, hvor længe efterforskningen vil stå på.

»Så længe, vi synes, det er nødvendigt«, svarer specialanklager Maria Cingari. Hendes kollega, Susanne Andersen, føjer til, at noget efterforskning skyldes ønsker fra forsvarerne, og at et efterforskningsskridt ofte afføder endnu flere undersøgelser.

Senest har anklagerne fremlagt materiale, som de tiltalte, der sidder varetægtsfængslet, på grund af tekniske problemer endnu ikke har fået adgang til.

Retssag koster enorme ressourcer

Og da det viser sig, at heller ikke anklagerne selv kender indholdet af alt det nye materiale, der er afleveret af politiet på usb-stik, hæver advokat Betina Hald Engmark røsten.

»Min klient vil ikke udtale sig, før han er sikker på, at sagen er færdigefterforsket. Det vil være omsonst, at en forsvarer siger til sin klient, ja sæt dig bare derind og bliv stegt, når vi ikke kender materialet«, siger hun.

Hendes klient er den 48-årige TH. Han anses af anklagemyndigheden for at tilhøre den hårde kerne i netværket. Ligesom fire andre har han været varetægtsfængslet siden oktober 2017. Kun få spørgsmål vil TH svare på.

I modsætning til mange andre store sager om økonomisk kriminalitet i forbindelse med sort arbejde og hæleri har politiet i dette tilfælde beslaglagt store værdier. Cirka for 88 millioner kroner har betjentene samlet sammen.

Men selve retssagen koster også enorme ressourcer. Cirka 30 mennesker befinder sig i retslokalet på grund af deres forskellige professionelle roller.

Hver dag løber salærer til forsvarere op i mindst 200.000 kroner. På grund af sagens omfang sidder der bag podiet en ekstra dommer og en ekstra lægdommer.

