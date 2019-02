Hillerødmotorvejen er åbnet efter ulykke: En person kvæstet

Hillerødmotorvejen er torsdag morgen igen åben efter en ulykke på strækningen sent onsdag aften.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnicksen.

»Oprydningsarbejdet på stedet er færdigt, og det er igen muligt at passere forbi, siger han.

Ulykken skete, da to biler kørte frontalt sammen ved motorvejens forlængelse.

»Det var en bil nordgående og en sydgående, der ramte hinanden. Sammenstødet skete, da føreren af den ene bil mistede herredømmet og skred over i den modkørende vejbane, fortæller vagtchefen.

De første meldinger lød på, at fire personer var kommet til skade, heraf to alvorligt. Tre af de fire er hjemme igen, mens en ung mand har pådraget sig skader i nakken.

Torsdag morgen er den 25-årige mand, der mistede herredømmet over bilen, fortsat på operationsbordet.

Passageren i bilen, en 22-årig kvinde, har fået hjernerystelse, mens de to personer, der sad i den modkørende bil, er hjemme igen efter at have modtaget behandling på stedet.

ritzau