Frygt for farligt våben gav stor politiaktion på Sydfalster

Politiet frygtede, at en mand gik omkring med et farligt skydevåben på Sydfalster og rykkede derfor massivt ud torsdag morgen.

Efter nogen tid kom der klarhed over situationen. Det viste sig, at en mand i 20'erne var blevet skudt i hovedet med en gaspistol, oplyser vagtchefen hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Den gamle landevej i Skelby blev afspærret i forbindelse med politiaktionen, skriver folketidende.dk.

Det lykkedes for betjentene at få fat i en cirka 18-årig mand, der menes at have brugt gaspistolen. Samtidig blev offeret kørt til sygehuset.

»Han skal ikke have fået alvorlige skader, siger vagtchefen.

Den anholdte vil blive sigtet for vold og for en særlig bestemmelse i straffeloven om skydevåben.

Hvad der nærmere ligger bag hændelsen, har vagtchefen ikke oplysninger om torsdag formiddag.

ritzau