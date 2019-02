Miljøminister opgiver at lave en ny ulveplan Miljø- og fødevareministeren dropper ny ulveplan efter store uenigheder i Vildtforvaltningsrådet.

Tilstedeværelsen af flere ulve i den danske natur herunder landets første ulvekuld har fået flere parter til at efterlyse en ny forvaltningsplan for ulve.

Men efter store uenigheder i miljø- og fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen (V) rådgivende ulvegruppe - Vildtforvaltningsrådet - dropper han nu at lave en ny plan.

I stedet bliver det den eksisterende plan tilført en skærpelse fra ministeriet omkring de såkaldte problemulve, der angriber husdyr eller ikke skyr mennesker, der kommer til at gælde fortsat.

»Det ærgrer mig voldsomt, at det ikke er lykkedes mig som formand at skabe enighed i Vildtforvaltningsrådet om en ny ulveplan. Men det har ikke været muligt at forene modsætninger mellem landbruget og Danmarks Naturfredningsforening her, siger Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Tilføjelsen skal ifølge Jakob Ellemann-Jensen gøre det lettere at skyde ulve, som er aggressive.

»Det er ærgerligt, at Vildtforvaltningsrådet ikke har kunne finde en fælles indstilling, og set i det lys har jeg valgt at fortsætte med den nuværende forvaltningsplan suppleret med den nye definition af problemulv, siger ministeren i blandt andet en skriftlig udtalelse.

Danmarks Naturfredningsforening er ikke helt tilfredse med, at ministeren dropper ulveplanen.

»Ministeren har valgt at ændre på definitionen, så det bliver nemmere at identificere en problemulv. Men da vi stadig mener, at det er indenfor EU-reglerne, så det tager vi til efterretning. Men i den bedste af alle verdener ønskede vi os en ny forvaltningsplan, som også tager højde for ynglende ulve, som vi siden 2014 har set eksempler på i Danmark, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Den oprindelige forvaltningsplan stammer fra en tid, hvor der kun var fundet en - død - ulv i Danmark.

ritzau