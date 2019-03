Konkurrencestyrelse blev advaret om Falck i årevis

Falck har over de sidste 20 år optrådt på en måde, der har fået regioner og konkurrenter til i en række tilfælde at bede Konkurrencestyrelsen kigge nærmere på, om virksomheden misbrugte sin dominerende stilling på ambulanceområdet.

Falck har opkøbt konkurrerende virksomheder – både danske og udenlandske – der kunne true selskabet på det danske marked, og i et tilfælde behandlede Konkurrencestyrelsen gennem halvandet år en klage over, at Dansk Industri og 3F med en dyr brancheoverenskomst, som skulle gælde alle andre end Falck, var med til at sende det svenske ambulanceselskab Samariten, der havde vundet en del af Falcks opgaver i Danmark, tilbage til Sverige.

Men det var først med klagen fra det hollandske ambulanceselskab Bios, der førte til en ransagning hos Falck, at Konkurrencestyrelsen fik beviser for, at Falck brød konkurrenceloven med en bevidst strategi, der skulle sætte konkurrenten ud af spillet.

For Anne V. Porse (V), der er tidligere medlem af regionsrådet i Midtjylland, kom Falcks metoder ikke som en overraskelse: »De minder til forveksling om det, vi oplevede i Midtjylland«, siger hun.

Hun var medvirkende til, at Region Midtjylland i 2015 henvendte sig til Konkurrencestyrelsen, da Falck havde opkøbt det mindre ambulanceselskab Responce, som netop havde vundet opgaver i både Midt- og Syddanmark.

Konkurrencestyrelsen kunne dog ikke gribe ind, da det krævede, at Responce havde haft en omsætning på mere end 100 millioner kroner. Og det havde selskabet først, da det var kommet i gang med de nye ambulanceopgaver.

I andre tilfælde har Falck opkøbt større nordiske ambulanceselskaber, der viste interesse for at komme ind på det danske marked, og på den måde haft held til at holde konkurrenterne væk. Heller ikke her kunne Konkurrencestyrelsen gribe ind, da selskaberne ikke havde omsætning i Danmark.

»Kriteriet er, at der skal være en omsætning i Danmark på over 100 millioner. Det er det, der står i loven«, siger Jacob Schaumburg-Müller, der er vicedirektør i Konkurrencestyrelsen.

Fordækt beskidt arbejde

Konkurrencestyrelsen kan ikke oplyse antallet af klager over Falcks mulige misbrug af monopolet, men Politiken har kendskab til fire henvendelser.

Per Vestergaard, der er virksomhedsmægler og direktør i CDI Global, klagede i 2010 til Konkurrencestyrelsen, efter det svenske selskab Samariten i 2008, som han havde rådgivet, måtte tage tilbage til Sverige. Samariten måtte opgive at starte op i Danmark, fordi virksomheden ikke kunne få en overenskomst med 3F, der svarede til den, som Falck havde. I stedet havde Dansk Industri, hvor Falcks direktør sad i hovedbestyrelsen, indgået en brancheoverenskomst med 3F, som ikke gav mulighed for 24-timers vagter og ifølge Samariten var betydeligt dyrere.

»Vi kan se, at Falck i Bios-sagen fik andre til at gøre det beskidte arbejde, uden at det kunne spores tilbage til Falck. De har efter min opfattelse gjort det samme i Samariten-sagen«, siger Per Vestergaard.

Konkurrencestyrelsen måtte efter halvandet års arbejde og gennemgang af EU-retten opgive sagen, da aftaler om løn og arbejdsvilkår som hovedregel er undtaget fra konkurrenceloven.

Kaspar Bach Habersaat, der er kommunikationsdirektør i Falck, siger, at det er vanskeligt at svare på, hvad der skete i en sag, der ligger 10 år tilbage.

»Det er meget få mennesker, der var her dengang, som stadig er her«, siger han.

Om Falcks opkøb af mulige konkurrenter siger kommunikationsdirektøren, at det var en del af »Falcks strategi om at blive en global ambulanceoperatør og ikke handlede om at kanøfle konkurrenter«.