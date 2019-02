Lykketoft modtager klage for trusler

For få år siden var det den socialdemokratiske nestor, Mogens Lykketoft, der som formand for Folketinget behandlede klager fra medlemmerne.

Nu må Lykketoft sande, at hans egen opførsel bliver genstand for an klage.

Alternativets sundhedsordfører, Pernille Schnoor, har nemlig klaget til Folketingets Præsidium, efter at hun torsdag ifølge sig selv blev udsat for en »overfusning« af Lykketoft i Folketingets restaurant, Brydesen.

»Jeg er faktisk lidt rystet. Er i dag blevet overfuset af @lykketoft i frokostpausen på Christiansborg. »Hvis I indgår den aftale, slår jeg jer ihjel«, sagde han til mig om forhandlingerne om sundhedsreformen, mens jeg sad alene og spiste frokost«, skriver Schnoor på Twitter og fortsætter:

Jeg er faktisk lidt rystet. Er i dag blevet overfuset af @lykketoft i frokostpausen på Christiansborg. “Hvis I indgår den aftale, slår jeg jer ihjel,” sagde han til mig om forhandlingerne om sundhedsreformen, mens jeg sad alene og spiste frokost #dkpol — Pernille Schnoor (@P_Schnoor) 28. februar 2019

»Samtidig ”lovede” han at vil gøre alt, hvad han kan for at udradere @alternativet_ til det kommende valg, hvis vi indgår en aftale med @regeringDK om en sundhedsreform. Helt uacceptabelt. Der er i den grad brug for bedre arbejdsmiljø i #dkpol«.

Schnoor fortæller til Politiken, at hun nu har klaget til præsidiet over Lykketoft. Ifølge hende råbte den tidligere folketingsformand ligefrem sit budskab til hende.

Munter bemærkning

Sagen om sundhedsreformen er et ømt punkt for Lykketofts parti for tiden, fordi Alternativet som det eneste parti i oppositionen ikke er afvisende over for regeringens planer om at nedlægge regionerne. Hvis det lykkes regeringen at få Alternativet med i en aftale om en sundhedsreform, kan en sådan derfor måske vise sig levedygtig efter et valg, selvom Socialdemokratiet skulle komme til magten.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lykketoft selv, men på Twitter skriver han:

»Det var da helt utrolig så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne. Det vil gøre jer sårbare«.

Det var da helt utrolig så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne. Det vil gøre jer sårbare. https://t.co/vvigzVIiZY — Mogens Lykketoft (@lykketoft) 28. februar 2019

Politiken har mødt Pernille Schnoor, der uddyber sceancen således:

»Han råbte, det var det, han gjorde«.

Hun fortsætter:

»Jeg sidder helt alene og spiser frokost. Vi er i gang med sundhedsforhandlinger. Derfor har jeg travlt. Jeg sidder i en bås og spiser. Så sætter Jens Ringberg fra DR sig i en anden bås. Så kommer Mogens Lykketoft gående ind og ser Jens Ringberg og spørger, om han må sidde der. Da Lykketoft går over til Jens Ringberg opdager han mig og spørger: ’Hvad har i gang i’. Så råber Lykketoft ’Jeg kan godt sige dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg Jer ihjel’. Det råber han fra sin plads over til mig. Så siger jeg ’Ehh, mener du det bogstaveligt?’. Så siger Lykketoft ’Jeg kan i hvert fald godt fortælle dig, at hvis I underskriver den aftale, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at udradere jer til næste valg’. Det råber han mod mig. Jeg sidder helt alene og spiser frokost og tænker, at jeg hellere må gå’. Jeg må indrømme, at jeg var rimelig meget i en osteklokke og tænkte ’what the fuck’. Og så siger Lykketoft, at regeringen bare laver et fup-regnskab, som om at vi bare er sådan nogen dumme nogen, der er klar til at købe alt muligt, hvor de har fuppet«.

Hvorfor har du klaget til Folketingets præsidie?