Tidligere kommissionsformand om skattekommission: »Jeg håber Folketinget indser, at det her er for vanvittigt«

På tirsdag begynder afhøring af vidner i Undersøgelseskommissionen om Skat med at kulegrave svindlen med udbytteskat. Lars Edslev Andersen, landsdommer og tidligere leder af Skattesagskommissionen, håber, at det stopper med det. For resten af de opgaver, som Folketinget har givet kommissionen, vil blive et uhåndterligt monster af en undersøgelse, mener han.