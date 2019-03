Syrisk par vinder sag over Støjberg

Et syrisk asylpar skal have godtgørelse på grund af Inger Støjbergs ulovlige ordre om adskillelse.

Det har Københavns Byret netop afgjort.

»Flyttepåbuddet af 3. marts 2016 er ugyldigt«, lyder dommens konklusion.

Manden og kvinden skal have i alt 20.000 kroner i kompensation fra Udlændingestyrelsen.

Det unge par har anlagt sag mod udlændingemyndighederne, fordi de i 2016 blev tvangsadskilt. På det tidspunkt var hun 17 år og højgravid, og han var 26 år.

Adskillelsen skete på baggrund af en instruks fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som beordrede hendes embedsfolk til at tvangsadskille alle asylpar, hvor mindst den ene part var under 18 år.

Parret klagede til Folketingets ombudsmand, som senere konkluderede, at behandlingen af unge asylpar var ulovlig og »særdeles kritisabel«.

Parret blev ikke hørt

Retten lægger vægt på, at det unge par skulle være partshørt inden adskillelsen.

»Det var ubestridt, at der var tale om afgørelser i forvaltningslovens forstand, og at der således som udgangspunkt skulle foretages partshøring. Retten lagde til grund, at der ikke var foretaget partshøring, og fandt videre, at der ikke var grundlag for at undlade partshøring i den konkrete sag«, skriver Københavns Byret og fortsætter:

»Ved vurdering af, om den manglende partshøring konkret var væsentlig i forhold til afgørelserne, bemærkede retten blandt andet, at sagsøgerne ikke havde fået lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger, samt at Udlændingestyrelsen i juli 2016, efter faktisk gennemført partshøring, havde truffet en ændret afgørelse«.

Også politisk blev sagen om de unge asylpar fredag vakt til live. Her var Inger Støjberg i sit fjerde samråd indkaldt af oppositionen, efter Information for nylig kunne bringe en hidtil ukendt mailudveksling, der sår yderligere tvivl om ministerens forklaring.

På samrådet afviste Inger Støjberg al kritik.

Opdateres