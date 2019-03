Støjberg om ulovlig tvangsadskillelse: Flere embedsfolk hejste et flag

Udlændingeminister Inger Støjbergs (V) embedsfolk »rejste et flag« under diskussioner med ministeren, inden hun udsendte en ulovlig instruks om at tvangsadskille unge asylpar.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender, at hendes embedsværk forsøgte at gøre hende opmærksom på, at man ikke kunne tvangsadskille unge par på landets asylcentre uden undtagelser.

De »rejste et flag« under diskussioner i ministeriet, erkender hun. Alligevel valgte udlændingeministeren af egen drift at udsende en instruks, der var undtagelsesfri og dermed i strid med dansk og international ret.

Det står klart efter et interview med Inger Støjberg efter det fjerde samråd i sagen fredag.

Flere centrale kilder har tidligere oplyst til Politiken, at der i dagene op til udsendelsen af pressemeddelelsen var store sværdslag i ministeriet om juraen. Embedsfolkene lagde endda et udkast til instruksen til godkendelse hos ministeren, som indeholdt de forbehold, som betød, at den ville holde sig inden for lovens rammer. Men Støjberg fjernede selv de nødvendige formuleringer.

Støjberg har dog selv forsvaret sig med, at det på et efterfølgende koncerndirektionsmøde blev »kommunikeret« til Udlændingestyrelsen, som skulle udføre ordren om tvangsadskillelse, at loven skulle overholdes. Men også på dette møde lader det til, at embedsmænd forsøgte at advare hende eller tale hende fra det.

På det koncerndirektionsmøde 10. februar 2016 var der da nogen af dine embedsfolk i Udlændingestyrelsen eller Udlændingeministeriet, som satte spørgsmålstegn ved lovligheden af den pressemeddelelse/instruks?

»Der har hele tiden været netop diskussioner af den her art. Jeg har på intet tidspunkt lagt skjul på, hvor jeg stod i det her. Jeg ønsker ikke barnebrude. Jeg vil ikke understøtte, at vi har barnebrude, og dermed er jeg også villig til at gå ind og adskille parrene, så vidt det overhovedet er muligt. Jeg ønsker at gå så langt som overhovedet muligt. Men ja, hele essensen er jo, at der netop var en diskussion i ministeriet, hvor flere rejste et flag og sagde, at man kan ikke lave det her undtagelsesfrit. Der er nogen, som vi ganske enkelt ikke kan adskille – så de skal have lov til at blive boende sammen«, siger Inger Støjberg.

Hvilke embedsmænd rejste det flag på det møde?

»Jamen, jeg vil selvfølgelig ikke nævne navne her, men der er foregået diskussioner i ministeriet«, siger hun.

Støjbergs ulovlige ordre tvangsadskilte unge par med børn

Hvorfor fulgte du ikke de advarsler, den rådgivning du fik, inden du udsendte pressemeddelelsen, på det koncerndirektionsmøde der var den 10. februar. Hvorfor fulgte du ikke den i de uger, der fulgte efter det?

»Det var jo netop ikke en undtagelsesfri praksis, der blev sat i værk«.

Det var en undtagelsesfri instruks. Det, du sagde, var undtagelsesfrit i din pressemeddelelse.

»Jeg tror, at hvis man prøver at sammenligne det her med en anden sag; hvis vi nu siger, at der er en justitsminister der på et tidspunkt siger, at stod det til mig, så skulle alle bandemedlemmer låses inde bag lås og slå, og så skulle nøglen smides væk. Tror du så, det ville betyde, at folk i Kriminalforsorgen går op og smider alle nøgler i skraldespanden – det tror jeg ikke«.

Prøv at svare på spørgsmålet i den her sag.