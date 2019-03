116 bøder til chauffører og vognmænd på skibusser Bremser virkede ikke på bus, der skulle til Tyskland med passagerer. Pladerne blev snuppet af politiet.

Traditionen tro har politifolk kontrolleret et stort antal busser, der kører med skiturister. 230 busser blev tjekket, og der blev udskrevet 116 bøder, oplyser politiet fredag.

En sag var særligt grov. Bremserne var ikke i orden på en bus, som var på vej til Tyskland med passagerer. Det gik ikke som planlagt. På stedet besluttede betjentene nemlig at afmontere bussens nummerplader.

En politiassistent fra Rigspolitiets Nationale Færdsels Center siger, at resultatet viser, at det fortsat er nødvendigt at kontrollere busserne.

»Det er potentielt tunge køretøjer, som kan slå mennesker ihjel, hvis bremserne ikke virker, eller passagerne bliver fanget i en forulykket bus, hvor brandslukkere ikke virker, og nødudgange ikke er synligt markeret, siger politiassistent Christian Berthelsen.

Han hentyder til, at der er noteret flere tilfælde, hvor brandslukkere ikke er efterset, som de burde, og at nødudgange ikke var markeret med skiltning.

Den bus, hvis bremser ikke virkede ordentligt, havde også problemer med lygterne. Den blev indkaldt til syn.

ritzau