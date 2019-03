Støjberg om dom i asylsag: »Jeg har noteret mig udfaldet«

Et syrisk par skal have økonomisk godtgørelse efter at være blevet adskilt med tvang, har Københavns Byret afgjort. Udlændingestyrelsen overvejer at anke dommen.

Udlændingestyrelsen overvejer nu, hvorvidt styrelsen vil anke dagens dom fra Københavns Byret.

Dommen fastslår, at et ungt syrisk asylpar ikke blev behandlet korret, da de i marts 2016 blev adskilt med tvang, og parret skal derfor have i alt 20.000 kroner i godtgørelse.

»I den konkrete sag har Københavns Byret vurderet, at Udlændingestyrelsen ikke har sagsbehandlet korrekt. Jeg har noteret mig udfaldet af dommen. Det er nu op til Udlændingestyrelsen at vurdere det videre forløb, herunder om man vil anke dommen«, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i en skriftlig kommentar.

Udlændingestyrelsen oplyser, at man »nu vil læse dommen og vende med sin advokat, om man vil anke«.

Det unge par blev adskilt på baggrund af en instruks fra Inger Støjberg, som ville have adskilt alle asylpar, hvor mindst den ene part var under 18 år. Parret klagede til Folketingets ombudsmand, som senere konkluderede, at behandlingen af unge asylpar var ulovlig og »særdeles kritisabel«.

Københavns Byret begrunder blandt andet dommen med, at der skulle være foretaget en partshøring, inden beslutningen om at adskille det konkrete par blev truffet.

En ulovlighed, som Inger Støjberg også tidligere har erkendt. Hun fastholder dog sit ønske om, at unge asylpar adskilles.

»Dagens dom fra Københavns Byret ændrer ikke på, at udgangspunktet fortsat vil være, at mindreårige ikke skal indkvarteres sammen med ældre ægtefæller i det danske asylsystem«, skriver hun og fortsætter:

»Det er velkendt, at der har været en diskussion om sagsbehandlingen af disse sager – ikke mindst i forhold til spørgsmålet om partshøring. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at sagen ikke vedrører lovligheden af den generelle indkvarteringsinstruks, som jeg var i samråd om tidligere på dagen«.

Inger Støjberg var fredag morgen i sit fjerde samråd om sagen om den ulovlige instruks. Samrådet blev indkaldt, efter Information har bragt en hidtil ukendt mailudveksling, der ifølge oppositionen slår tvivl om ministerens hidtidige forklaring i sagen. En kritik, som Inger Støjberg på samrådet afviste.