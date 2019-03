Syrisk par vinder sag over Støjberg: »Vi er glade, selv om det ikke svarer til den smerte, det var at være adskilt«

Et syrisk par skal have en godtgørelse på 20.000 kroner, fordi de i 2016 blev adskilt med tvang. Det har Københavns Byret fredag afgjort.

Det er ikke sådan, at ægteparret Rimaz Alkayal og Alnour Alwans på 20 og 28 år springer op og råber af begejstring, da deres advokat ringer og fortæller dem, at de har vundet sagen mod Inger Støjberg (V). Men de er tydeligvis glade. Smilende og glade.

»Det giver en god fornemmelse indeni. Danmark er et godt land med et godt system, og vi har fået hjælp af samfundet, af pressen, af advokaten og vores psykolog. Vi er glade, selv om det ikke svarer til den smerte, det var at være adskilt«, siger Alnour Alwans.

Det unge par er flygtet fra Syrien og kom til Danmark 1. november 2015, hvor de blev indkvarteret på samme asylcenter.

3. marts 2016 påbød Udlændingestyrelsen efter instruks fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, at de skulle adskilles med tvang og bo på hver sit asylcenter, fordi Rimaz Alkayal på det tidspunkt var 17 år. En instruks, som ombudsmanden senere har erklæret ulovlig og særdeles kritisabel.

Fredag har de også fået Københavns Byrets ord for, at det var ulovligt, da myndighederne tvang dem fra hinanden uden at foretage en partshøring. Staten skal nu betale dem 20.000 kroner i godtgørelse, lyder byrettens dom. Kravet var 50.000.

»Pengene er rare. Men de er ikke det vigtige. Det vigtige er fornemmelsen indeni«, siger Alnour Alwans.

På spørgsmålet om, hvad de skal bruge de 20.000 kroner til, griner de og siger:

»Et kørekort og måske en bil«.

Håber at blive i Danmark

Rimaz Alkayal og Alnour Alwans bor i et ganske almindeligt rødt murstenshus i den lille by Glud 11 kilometer fra Horsens. Glud er en meget stille by, men de er glade for at bo her. Det skyldes især Inga, hvis hus de bor i.

»Hun er en meget, meget sød kvinde. Hun hjælper os med alt muligt praktisk, og i øjeblikket forsøger hun at hjælpe flygtningekvinder her på egnen til at kunne få gratis kørekort«, siger Alnour Alwans.

Deres hjem er et helt almindeligt hjem med danske møbler, amagerhylder, beige lædermøbler, en kolossal tv-skærm og et juletræ, som de endnu ikke har fået båret ud.

Før gik de på sprogskole, men nu arbejder de hver dag fra klokken 8.30 til 14.30 med at gøre rent og samle skrald op fra gaden i den nærliggende by Hedensted.

Parret har kendt hinanden i fem år nu. I begyndelsen var Rimaz Alkayals forældre meget bekymrede over, at hun var så ung.

»Men da de fandt ud af, at jeg virkelig elskede ham, accepterede de det«, siger hun.

De står arm i arm, mens de fortæller, og er helt tydeligt glade for hinanden og for deres lille dreng, Mohammed på to og et halvt år. Rimaz Alkayal var højgradvid, da hun i 2016 blev adskilt fra sin mand.

Rimaz Alkayals forældre er også flygtet fra Syrien og bor nu i Tyrkiet. Alnour Alwans forældre blev dræbt i Homs under krigen af Bashar al-Assads styrker.

Parrets store drøm er at få lov til at blive i Danmark. De tror, det vil gå sådan, men er ikke sikre.

»Vi er meget bange«, siger Alnour Alwans.

Støjberg: Par skal stadig skilles

Inger Støjbergs instruks om at adskille unge asylpar har i flere år skabt palaver på Christiansborg. Fredag, hvor dommen faldt, måtte hun i det fjerde samråd i sagen forklare sig over for oppositionen, der mener, at hun med fuldt overlæg har brudt med både dansk og international ret.

Ministeren har noteret sig udfaldet af dommen, siger hun i en skriftlig kommentar.

»I den konkrete sag har Københavns Byret vurderet, at Udlændingestyrelsen ikke har sagsbehandlet korrekt«, skriver hun, men fastholder også, at asylpar, hvor en eller begge parter er under 18 år gammel, ikke skal bo sammen.

»Dagens dom fra Københavns Byret ændrer ikke på, at udgangspunktet fortsat vil være, at mindreårige ikke skal indkvarteres sammen med ældre ægtefæller i det danske asylsystem«, skriver hun.

Det er nu op til Udlændingestyrelsen, hvorvidt dommen skal ankes. En mulighed, som styrelsen nu overvejer i samråd med sin advokat, oplyser den.