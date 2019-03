Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

Igen åbnet for trafik: Uheld lukkede Lillebæltsbroen i flere timer Sammenstød med seks biler og tre lastbiler blokerede for trafikken over Lillebæltsbroen lørdag morgen.