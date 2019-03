Venstres stemmesluger lider nederlag

Søren Gade blev ikke som forventet nummer to på listen over Venstres kandidater til EP-valget.

Søren Gade var egentlig spået til – og havde også selv håbet på – at blive nummer to på listen over Venstres kandidater til det kommende valg til Europa-Parlamentet. Men til partiets EU-landsmøde lørdag fik den tidligere stemmesluger og forsvarsminister sig et nederlag.

Her måtte han se sig slået af både Linea Søgaard-Lidell fra København og Asger Christensen fra Kolding og i stedet nøjes med at blive nummer fire. Det til trods for at han ved folketingsvalget i 2007 hev mange personlige stemmer hjem – noget, han forventes at gøre igen 26. maj.

Men Søren Gade selv mener ikke, at han kunne have gjort noget anderledes. For som han sagde: »Det er organisationsting. Det er jo ikke en kandidatting«.

Jeg gik efter at blive nummer 2 Søren Gade, Vestre

Hvad tænker du om, at du er blevet nummer fire?

»Jeg gik efter at blive nummer to, jo, men nu er det da gudskelov ikke her, jeg skal vælges til Europa-Parlamentet. For så så det måske svært ud. Det er jo vælgerne, der bestemmer 26. maj«.

Er du skuffet?

»Nej, jeg er ikke skuffet. Jeg havde faktisk været i Aalborg til min kreds i forgårs og fortælle dem, at jeg ikke blev nummer to, for det har jeg selvfølgelig vidst, inden vi kom i dag. Men det var ikke verdens undergang, fordi det jo er vælgerne, der bestemmer«.

Hvad mener du om den opbakning fra Venstre?

»Der er ikke andet end at sige, end at de enkelte kredse ville vel gerne have deres egen kandidat så højt op som muligt. Det er vel det, der skinner igennem her«.

Er der nogen punkter, hvor du adskiller dig fra Venstres EU-linje?

»Det er der nogle af dine kolleger, som jagter meget: Det med Morten (Løkkegaard, red.) og mig. Morten og jeg er gode venner. Vi mødes, og vi sidder og hygger. Jeg vil komme til at snakke om de ydre grænser. Det vil han helt sikkert ikke starte med. Betyder det så, at vi er uenige? Nej. Jeg har bare det i mit hoved, at de ydre grænser er det, der afgør tilliden til systemet, og derfor skal vi lægge vægt på at få det ordnet. Det er min tilgang«.

Løkkegaard har før sagt, at Venstre skal være det mest pro-europæiske parti. Er du enig i det?

»Jeg starter alle mine foredrag med at sige: Vi hører til i Europa, vi bliver rige – ikke på trods af EU, men på grund af EU. Med det har jeg også sagt, at vi hører til i Europa. Men vi kan ikke komme uden om, at vi har haft afstemning på afstemning, hvor danskerne vælger nogle ting fra. Sådan er virkeligheden. Derfor skal vi få det bedste ud af det, vi har, og gøre EU bedre på det, der gør os rigere«.

Men skal I være det mest pro-europæiske parti?

»Den sætning kan ikke stå alene for mig, fordi som jeg siger: Vi skal være i EU. Jeg er stærk tilhænger af det. Hvis ikke vi var inde i det, så skulle vi ind i det. Jeg mener også, at det militære forbehold ikke er i vores interesse. Holder det mig vågen om natten? Nej, det gør det ikke. Skal vi have det væk på et tidspunkt? Ja, det skal vi. Skal det være nu? Det skal det nok ikke. Hvad med retsforbeholdet? Ja, det er sådan set en større katastrofe, at vi stemte nej til det. Men vi kan jo ikke komme løbende hele tiden og spørge danskerne om noget, fordi vi har fået et svar, vi ikke ville have. Og så kan du sige, at så længe vi har de forbehold, er vi da i hvert fald ikke i kernen«.