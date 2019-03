Minister afviser at hjælpe Københavns Kommune med at hæve forældrebetaling i fritidstilbud

Uholdbare differentieringer

I København er alle fritidsinstitutioner efter aftale – for at stille dem lige – organiseret efter dagtilbudsloven. Forældrebetalingen i Københavns Kommune ligger i dag på knap 950 kroner pr. måned, hvilket er »markant under landsgennemsnittet«, der befinder sig på cirka 1500 kroner. Sådan lyder det i Jesper Christensens tredje henvendelse til ministeren, der blev sendt 1. marts.

Jens-Kristian Lütken, der sidder i Børne- og Ungdomsudvalget for Venstre, er ligeledes skuffet over ministerens svar til Jesper Christensen, fordi ministeren fra Liberal Alliance vil bibeholde status quo.

»Det er jo netop at gøre institutionerne kommunale. Det vil vi for alt i verden undgå. Vi vil gerne have noget mere fleksibilitet i reglerne, således at vi har mulighed for at kunne forlange det samme i forældrebetaling, som man kan i alle andre kommuner«, siger han.

Brancheforeningen for selvejende organisationer på velfærdsområdet, Selveje Danmark, bakker op om borgmesterens forslag. Her mener man ikke, at det er holdbart, at man har to tilbud, som i princippet skal levere den samme ydelse – fritidstilbud til børn – men som er ulige stillet, hvad angår økonomi.

»Det er problematisk, at man har to forskellige betalingsordninger for den her ydelse. De selvejende tilbud skal hverken have mere eller mindre end resten af den offentlige sektor. De skal dog have det samme økonomiske råderum, som den offentlige sektor, når det kommer til forældrebetaling«, siger branchedirektøren, Jon Krog.

Hvem betaler for regningen?

Og hvad med forældrene? Det er dem, der står til at skulle betale mere, hvis Jesper Christensens forslag træder i kraft. Han vil gerne fastholde en kvaliteten på kommunens fritidshjem, hvorfor Merete Riisagers svar efter hans mening er uholdbart.

»Hun siger, at vi har mange penge. Men vi har jo et loft på, hvor mange penge vi må bruge, uanset hvad skattegrundlaget er i København«.

Har du nogen idé om, hvorvidt forældrene er villige til at betale det ekstra?