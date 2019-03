Løkke overrasker med kritik af dansk bureaukrati – Støjberg kan ikke sige, hvad han taler om

Ifølge statsminister Løkke er det mere hastigheden i det danske bureaukrati end Somalia, der forsinker hjemsendelse af somaliere. Politiken satte sig for at finde bureaukratiet – det viste sig at være en smule bureaukratisk.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen forleden i Egypten havde holdt møde med den somaliske præsident, Mohamed Abdullahi Mohamed, kom han med en temmelig opsigtsvækkende melding. En melding, der ikke nær fik den opmærksomhed, som den fortjente.

Skal man tro statsministeren, er det nemlig ikke Somalia, der er hovedproblemet, når det kommer til de danske besværligheder ved at få hjemsendt somaliere uden lovligt opholdsgrundlag i Danmark.

Det er snarere i Danmark, problemet ligger.

»Som jeg vurderer det nu, så er det ikke så meget beroende på Somalia. Men det er mere beroende på hastigheden i vores eget danske bureaukrati«, forklarede Løkke Rasmussen ifølge Ritzaus Bureau og tilføjede:

»Det er ikke min vurdering, at det lige nu er udfordringer i Somalia, der gør, at vi ikke ser flere tvangshjemsendelser«.

En melding, der umiddelbart er overraskende, hvis man har fulgt debatten de seneste par år. Her har det nemlig ofte været fremført, at det er vanskeligt at få Somalia til at tage imod deres egne statsborgere, hvis ikke de rejser hjem frivilligt.

Spørg UIM

I december 2016 forklarede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) eksempelvis, at det er et meget stort problem, at der er svært at hjemsende afviste asylansøgere og migranter til for eksempel Somalia.

»Det er præcis rigtigt, at det afhænger af, at lande tager imod deres egne borgere«, som hun forklarede.

Spørgsmålet er derfor, i hvilke dele af det danske system bureaukratiet nu så at sige har overhalet Somalia, når det kommer til at forsinke hjemsendelse af somaliere.

Og nå ja – om regeringen har tænkt sig at løse dette problem.

Politiken bad derfor i første omgang Løkkes eget ministerium udpege, hvad han specifikt henviste til med sine udtalelser. Statsministeriet meddeler dog, at »du skal have fat i UIM«, som er en forkortelse for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Og samme melding lyder i Justitsministeriet, der jo ellers er ressort for eksempelvis de betjente, der af og til ledsager ufrivilligt hjemsendte udlændinge. Ligesom det er politiet, der jævnligt offentliggør de statistikker, der måned for måned viser, at fortsat flere afviste asylansøgere sidder i såkaldt udsendelsesposition, fordi deres hjemsendelse ikke effektueres.

Men Justitsministeriet kan altså heller ikke hjælpe med at påpege, hvor det danske bureaukrati bremser hjemsendelser.

Spørg i Udlændinge- og Integrationsministeriet, foreslår Justitsministeriet.

Støjberg klar til at fjerne det - hvis det er der

Så vi lander hos udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun forklarer, at det har hendes store fokus at forhandle med lande om at tage imod deres egne statsborgere, når de får afslag på asyl i Danmark. Ligesom hun finder det naturligt, at antallet af afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition i en tid er steget måned for måned.

»I 2015 havde vi et meget højt indrejsetal, og de, der søgte asyl i 2015, skulle have afgjort deres sager. Det blev de, og så blev de for manges vedkommende indklaget til Flygtningenævnet. De blev så afgjort af Flygtningenævnet i løbet af 2017 og 2018, og derfor er der nu en stigning i antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition«.