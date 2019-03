Tirsdag indledes afhøringerne i Undersøgelseskommissionen om Skat. Landsdommer Michael Ellehauge indleder en ny fase i et uendeligt omfangsrigt arbejde.

FOR ABONNENTER

Da landsdommer Michael Ellehauge for halvandet år siden gav sig til at rydde sit kontor i retsbygningen på den bakketop i Viborg, hvor Vestre Landsret har til huse, kunne han ikke give kollegaerne et realistisk bud på, hvornår han ville vende tilbage.