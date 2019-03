Anne ville til Syrien, men fik taget passet: Partier undrer sig over effekten af egen lov

Det var ikke meningen, at PET skulle forhindre danskere i at tage til Syrien og hjælpe med genopbygning, lyder det fra flere partier bag lovændring.

Radikaliserede og ekstremistiske personer skulle holdes fra at kæmpe for Islamisk Stat som foreign fighters. Det var hele ideen bag stramningen af pasloven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2015. Kun hvis man havde et anerkendelsesværdigt formål, skulle det være muligt at rejse til for eksempel det borgerkrigsplagede Syrien.

En rejse til Syrien var præcis, hvad den 33-årige Anne Dalum havde planer om i januar. Hun fortalte i Politiken mandag, at hun ville slutte sig til et økologisk genopbygningsprojekt i det nordlige Syrien. I stedet tog Politiets Efterretningstjeneste (PET) passet fra Anne Dalum og tildelte hende samtidig et etårigt udrejseforbud fra Danmark.

SF og Radikale Venstre stemte i 2015 for stramningen af pasloven, men begge partier undrer sig i dag over, at PET har taget Anne Dalums pas. Det Konservative Folkeparti slår ligeledes fast, at det ikke var meningen at ramme personer med »reelle hensigter«.

»Det var ikke meningen«, siger gruppeformand Jacob Mark (SF) om politiets anvendelse af pasloven i Anne Dalums sag.

»Medmindre der er helt klare beviser hos PET for, at hun skulle ned og kæmpe for nogle af de radikaliserede, ekstremistiske grupper, og det er der jo ikke noget, der tyder på, kan jeg ikke forstå, at pasloven kan bruges mod hende«, siger han.

Radikale Venstre kan heller ikke umiddelbart se logikken i, at PET har konfiskeret Anne Dalums pas og givet hende et udrejseforbud:

»For mig har pasloven først og fremmest til formål at forhindre danskere i at deltage som væbnede krigere i andre lande. Når man hører historien om Anne, tænker jeg, at det lyder, som om PET har været for hurtig på aftrækkeren, men man skal passe på med at vurdere noget ud fra en enkeltsag, og sagen er jo ved domstolene nu«, siger retsordfører Lotte Rod (R).

SF vil nu tage sagen op med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i form af såkaldte udvalgsspørgsmål, og Jacob Mark åbner for, at en ny ændring af pasloven kan være nødvendig:

»Det er en meget alvorlig sag at kunne tage passet fra folk og samtidig give et udrejseforbud. Når der så kommer historier frem om, at det måske rammer utilsigtet, mener jeg, at det er vores opgave som folkevalgte at være på vagt og se på, om loven er, som den skal være«.

Vurderer du – ud fra det, du ved om sagen – at der i Anne Dalums tilfælde er tale om et anerkendelsesværdigt formål?

»Ja, jeg tænker egentlig, at det er anerkendelsesværdigt, men det kan jeg jo ikke bedømme alene«.

Khader: Det var ikke meningen

Anne Dalums sag skal nu køre ved Retten på Frederiksberg, og da den dermed behandles af en domstol, vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ikke kommentere sagen. Det samme gælder Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen. Han vil principielt ikke forholde sig til sagen, da den kører ved domstolene, meddeler han i et skriftligt svar til Politiken. Den konservative retsordfører, Naser Khader, er imidlertid enig med SF og de radikale i, at Anne Dalums sag umiddelbart ikke lader til at være inden for skiven af pasloven.

»Det er jo ikke det, der er meningen. Meningen var ikke at ramme nogen, der havde reelle hensigter. Da loven blev lavet, var det for at ramme dem, der tog ned for at være en del af jihadistiske grupper«, siger Naser Khader.

Khader understreger, at han udtaler sig overordnet og ikke kender Anne Dalums sag i detaljer. Men han mener, at situationen i Syrien har ændret sig så meget siden lovændringen for fire år siden, at det på længere sigt kan blive nødvendigt at ændre loven igen.